Covid tu s námi bude, ale to nejhorší máme za sebou, hodnotí epidemiolog Smejkal

Podle Smejkala můžeme očekávat scénář, kdy koronavirus budeme moci zařadit mezi běžná respirační onemocnění. Současně ale upozornil, že virus už několikrát překvapil.

„Čeká nás klidné léto, ale je těžké být prorokem. Tato nemoc nás už několikrát překvapila,“ řekl. Pokud covid ještě více pocítíme, tak na podzim, domnívá se epidemiolog. Nemělo by však jít o tak intenzivní rozšíření nákazy jako v uplynulých dvou letech.

Při hodnocení koronavirové situace v hlavním městě Číny Pekingu, kde čínská vláda praktikuje takzvanou politiku nulové tolerance, při níž zavírá restaurace, tělocvičny, a nyní i stanice metra, je Smejkal opatrný.

„Nevíme, jak to v Číně opravdu vypadá. Vzpomeňme na začátek pandemie, kdy toho dost tajili,“ připomněl. „Peking v současnosti zvolil strategii totálního vítězství nad virem. Což zrovna u omikronu je na vážkách, jestli je to dobrá strategie. Moc se jim to nevyplácí a navíc narážejí na velký odpor,“ zhodnotil Smejkal.

Na striktních opatření v čínském hlavním městě se podle Smejkala může podílet fakt, že tamější populace není dostatečně proočkovaná.

„Omikron v neproočkované nebo nepromořené populaci může nadělat větší nebo srovnatelnou paseku jako jeho předchozí varianty. Proto možná je strategie Číny jiná, než jakou volí celý svět,“ doplnil.