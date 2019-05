Desatero přikázání pro migranty. Rakušané čekají vděk a dodržování zákonů

Návrh v pondělí představil dolnorakouský zemský rada pro otázky azylu Gottfried Waldhäusl, který je členem protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ). Zástupci ostatních parlamentních stran návrh zemského rady kritizují, informovala agentura APA.

Pravidla chování obsahují „přikázání“ jako „Naučíš se německý jazyk“, „Budeš dodržovat rakouské zákony“ či „Spory budeš řešit bez násilí“. Největší kritiku si ovšem vysloužila věta „Budeš žít s vděčností k Rakousku“.

Žadatelé o azyl by podle Waldhäuslových představ měli v budoucnu desatero podepsat, a zavázat se tak k jeho dodržování. Sankce za jeho porušení jim ale hrozit nebude. Podle zemského rady za FPÖ jsou přikázání „myšlena pozitivně“. „My těmto lidem na určitou dobu poskytneme ochranu a vše, co potřebují. Za to očekáváme také určitou vděčnost,“ řekl Waldhäusl. Cílem podle něj je, aby každý žadatel o azyl od počátku věděl, „jak Rakousko funguje“.

Návrh kritizovali zástupci opozičních sociálních demokratů (SPÖ), liberální strany NEOS, ale i lidovců (ÖVP), kteří na celostátní úrovni tvoří s FPÖ vládní koalici. Například Bernhard Ebner z ÖVP označil Waldhäuslovo desatero za pouhý marketingový tah.

Nic nového?

Obsahově totiž podle něj návrh nepřináší „vůbec nic nového“. Už nyní se totiž musí žadatelé o azyl seznamovat s pravidly v Rakousku, o kterých se dozví například na takzvaném „hodnotovém kurzu“.

Pozornost médií na sebe Waldhäusl neupoutal ovšem svými politickými kroky poprvé. Před několika měsíci nechal ubytovat nezletilé žadatele o azyl, kteří přišli do Rakouska bez doprovodu, v azylovém zařízení obehnaném ostnatým drátem. Děti a mladiství nesměli bez doprovodu tuto budovu vůbec opustit. Po vlně kritiky nechala zemská hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová nezletilé migranty převézt na jiné místo.