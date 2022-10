Putinovi nesmíme ustoupit, vydíral by víc, řekla italská premiérka Meloniová

Meloniová v úterý zákonodárcům představila program své vlády a varovala, že zemi čekají kvůli válce na Ukrajině a související energetické krizi složité časy. „Podlehnout Putinovu vydírání energiemi by ale problém nevyřešilo, naopak by ho umocnilo tím, že by to otevřelo cestu k dalším požadavkům a vydírání,“ řekla Meloniová.

Meloniová, šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie (FdI), se funkce ujala o víkendu. Koalice pravicových stran, kde je FdI nejsilnější formací, přesvědčivě vyhrála zářijové parlamentní volby a v parlamentu má většinu. Očekává se proto, že nový kabinet v úterý hladce získá důvěru zákonodárců. Hlasování je naplánováno na 19:00.