Podpora Ruska mezi západními celebritami chabne, Putinovi zůstal jen Seagal

Večírek se odehrával v jedné z luxusních moskevských restaurací. Šampaňské tam ten večer teklo proudem a podnikem se přelévaly desítky našňořených hostů. Shromáždili se tam, aby oslavili sedmdesáté narozeniny amerického herce Stevena Seagala, muže jenž se proslavil rolemi neohrožených rváčů v béčkových amerických spektáklech. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

„Všichni, kteří jste sem přišli, jste moje rodina a mí přátelé,“ oznámil ten večer oslavenec. „Všechny vás miluji,“ řekl oblečen ve své typické polorozepnuté černé košili. „Stojíme při sobě v tom dobrém i tom zlém,“ deklamoval před hosty.

Hned vedle oslavence na párty seděli ti nejzarytější zastánci kremelské politiky včetně šéfredaktorky státem kontrolované televize Russia Today Margarity Simonjanové a také Vladimira Solovjeva, jednoho z nejzarytějších propagandistů současného Ruska. To on sám Seagalova děkovná slova překládal do ruštiny.

Seagala, který sám sebe nazývá buddhistou, pojí také letité přátelství se samotným Vladimirem Putinem. Právě on mu v roce 2016 udělil ruské občanství. Herec se mu za to odvděčil podporou, ruskou anexi Krymu například označil jako „logickou“ a samotného Putina častoval přízviskem „jednoho z největších vůdců současného světa“.

Řady příznivců řídnou

Putinova oficiální média si samozřejmě takové vztahy s celebritami ze Západu hýčkají a výsledkem tohoto vztahu je podle mnohých zviditelnění jejich jmen jak doma v Rusku, tak i zahraničí. „Cílem této snahy je ospravedlnit systém v očích veřejnosti na Západě,“ říká Mark Galeotti z britského bezpečnostního think-tanku RUSI. Jenomže počet západních podporovatelů, kteří chtějí s Putinem zůstat v dobrém i špatném, za několik posledních týdnů rapidně poklesl. Někteří z nich ve svých snahách polevili poté, co vyšly najevo ruské válečné činy vůči civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině.

Jedním z nejprominentnějších příznivců Ruska a jeho režimu je i francouzský herec Gérard Depardieu. I ten však nedávno označil Putinovy eskapády na Ukrajině jako „jako nepřijatelné a šílené excesy.“ V roce 2013 přijal přímo z Putinových rukou ruské občanství poté, co počastoval vlnou kritiky francouzský daňový systém. „Miluji vás, pane prezidente,“ napsal tehdy Putinovi v dopise, když prezident zorganizoval na počest nového ruského občana opulentní večírek. Médii prolétla i fotografie, na které se ti dva láskyplně objímají.

Již letos v březnu se však nosatý Francouz vyjádřil na adresu Ruska, že by mělo „složit zbraně a vyjednávat“. Depardieuovy mírotvorné poznámky samozřejmě neunikly oficiálním místům v Rusku a brzy si vysloužily odezvu. „Pan Depardieu ne zcela pochopil dění na Ukrajině,“ napsal brzy poté mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Někteří ruští činovníci se dokonce vyjádřili, že by herci měli ruské občanství odebrat.

Tisíc omylů a jedna pravda

Ruská zvěrstva, jichž se okupační vojska dopustila dopustila například v ukrajinské Buči, otevřela oči i dalším. „Jsem hluboce znepokojen a zarmoucen chováním ruského vůdce,“ nechal se tuto sobotu slyšet někdejší italský premiér Silvio Berlusconi. Přitom to byl právě on, kdo Putinovy vůdcovské způsoby mnohokrát otevřeně obdivoval. Krátce po anexi Krymu v roce 2014 dokonce s ruským prezidentem na Krym přijel. „Činy, jichž se Rusové dopustili na civilním obyvatelstvu, nejsou ničím jiným než válečnými zločiny,“ tvrdí nyní.

Změnu kursu zaznamenal i americké režisér Oliver Stone, který ve svých dokumentárních filmech rovněž ospravedlňoval anexi Krymu. V roce 2017 dokonce natočil s Putinem několik rozhovorů. I on nyní tweetuje, že „agrese na Ukrajině byla velká chyba“. „Ačkoli Spojené státy mají na svém kontě samy nespočet invazí, nikterak to neospravedlňuje počínání pana Putina,“ napsal Stone. „Z tisíce omylů se nestává jedna pravda, Rusko se agresí mýlilo,“ napsal.

„Putinovi na vztazích s umělci na Západě velmi záleželo,“ soudí Galeotti, Rusko se nyní podle něj ocitá v čím dál větší izolaci. „Opravdovým spojencem někdejší velmoci nyní zůstává Sýrie, Venezuela a Nikaragua. Ať se Rusko zeptá samo sebe, kde udělalo chybu,“ uzavírá podle The Guardianu politolog.