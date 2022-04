Putinův přítel Seagal oslavil 70. narozeniny zpěvem ruským propagandistům

Steven Seagal uspořádal oslavu svých 70. narozenin v jedné z nejlepších moskevských restaurací. „Jsem šťastný, že jste tu dnes všichni se mnou. Každý z vás, moji přátelé, jste moje rodina. Držíme spolu v dobách dobrých i zlých,“ říká americký herec přítomným hostům v proslovu na videu, které koluje na sociální síti Twitter.

Na oslavě nechyběli ani známí ruští propagandisté, moderátoři Vladimir Solovjov a Tigran Keosajan. Solovjov patří mezi hlavní tváře ruských státních médií a je označován jako „televizní hlásná trouba“ prezidenta Vladimira Putina. Ve svých pořadech pravidelně vystupuje silně proti Ukrajině a několikrát naznačil i hrozbu použití jaderných zbraní ze strany Ruska. V důsledku sankcí Evropské unie za intenzivní propagandu nedávno přišel královsky placený moderátor o tři italské nemovitosti v hodnotě osmi milionů eur (195 milionů korun).

Tigran Keosajan je moderátorem prokremelské televizní stanice NTV, kterou vlastní ruská energetická společnost Gazprom, jeho žena Margarita Simoňjanová je šéfredaktorkou státní televize Russia Today. Na seznamu hostů byli mimo jiné také hudebník Anatolij Coj, producent Viktor Drobyš, herec Alexej Čadov a další.

Podle ruských médií se Steven Seagal choval na oslavě velice pokorně a nijak nedával najevo svůj hvězdný status. Dokonce sám bavil přítomné hosty a zazpíval jim na pódiu restaurace blues.

Actor Steven #Seagal celebrates his birthday with #Russian propagandists Vladimir #Solovyov and Tigran #Keosayan. pic.twitter.com/oUBWBJUwa1