Herec Steven Seagal vstoupil do prokremelské strany Spravedlivé Rusko

Po několika letech, co má ruské občanství, vstoupil americký herec Steven Seagal do strany Spravedlivé Rusko. To je opoziční, přesto prokremelskou stranou. S odvoláním na hercovu mluvčí o tom informoval moskevský deník RBK.