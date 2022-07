Sexuální, nebo vědecká pracovnice? Prostitutka dělala na hypersonických raketách

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to příběh, který se přesně hodí do horkého léta, i když není okurkové. Je v něm drzý podvod, který neměl šanci vyjít, sex, úklady, zbraně a státní zájmy. Pokud by někdo chtěl, může na něj svést fakt, že Číňané a Rusové jsou dál v programu hypersonických střel než Američané. Na vývoji v USA se totiž podílela prostitutka, kterou do týmu dostal její klient, aby ji měl po ruce.