Paraguay má nového prezidenta, od srpna ji povede kandidát vládnoucí strany Peňa

Prezident Mario Abdo Benítez, který se už o další mandát ucházet nemohl, na twitteru označil Peňu za zvoleného prezidenta a uvedl, že bude pracovat na pokojném předání moci. K vítězství Peňovi již pogratulovali lídři Brazílie a Argentiny či tchajwanská ambasáda. Peňa sliboval, že udrží několik dekád trvající diplomatické styky s Tchaj-wanem. Alegre je kritizoval a chtěl naopak prodávat sóju a hovězí Číně.

Nově zvolena hlava státu v projevu poděkovala voličům a označila svou výhru za výhru pro Paraguay a pro konzervativní stranu Colorado. Alegre výsledek uznal. „Po uplynulých letech ekonomické stagnace, fiskálního schodku, nás čeká spousta práce. Je to úkol, který není pro jednu osobu nebo stranu,“ řekl Peňa.

Za překvapivou agentura Reuters označuje silnou podporu populisty a protisystémového kandidáta Paraguaya Cubase, který skončil třetí s téměř 23 procent hlasů.

Konzervativní strana Colorado vládne v Paraguayi od roku 1947 s výjimkou několika let, kdy byl prezidentem bývalý katolický biskup Fernando Lugo, který vyhrál volby za levicovou koalici v roce 2008. V roce 2012 ale Luga v kontroverzním kroku sesadil parlament, a to kvůli násilnostem, které provázelo policejní vystěhovávání rolníků ze soukromých pozemků, které zemědělci předtím obsadili. Členem strany Colorado byl i diktátor Alfredo Stroessner, který vládl Paraguayi od roku 1954 do roku 1989.

Peňa, který je bývalým ministrem financí z let 2015 až 2017, v roce 2018 neúspěšně kandidoval prezidentských primárkách. Jeho soupeř Alegre se o nejvyšší úřad v Paraguayi neúspěšně ucházel už dvakrát.

Nový prezident se bude muset vypořádat zejména s velkou sociální nespokojeností, neboť v zemi je velká nezaměstnanost a panují velké rozdíly mezi bohatými a chudými. Dalším problémem je korupce a rozmáhající se obchod s drogami.

V Paraguayi platil od sobotního večera kvůli volbám zákaz prodeje alkoholu a také organizování velkých shromáždění blíže než 200 metrů od volebních místností. Podle šéfa paraguayské policie Gilberta Fleitase, který v neděli večer informoval o několika potyčkách a šesti zadržených v celé zemi, se volby obešly bez větších bezpečnostních incidentů.