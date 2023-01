Deset let na útěku. Odsouzený exposlanec Wolf se skrývá v Paraguayi

Wolfa v roce 2012 uznal ostravský soud vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun.

Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun.

Petr Wolf v databázi hledaných osob Policie ČR

V únoru 2013 byl na Wolfa vydán evropský zatykač a v dubnu pak i mezinárodní. K tříletému podmínečnému trestu a pokutě milion korun byla odsouzena i Wolfova manželka. Peněžitý trest s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy už byl na útěku. Platila je uprchlíkova manželka.

Wolf si již před vyhlášením pátrání stěžoval na údajné porušení práva na spravedlivý proces. Ústavní soud ale jeho stížnost zamítl, politik neuspěl ani se žádostí o milost – žádost, kterou podal Wolfův příbuzný, zamítlo ministerstvo spravedlnosti.

V červnu 2015 sdělil Wolf televizi Prima, že z vězení by se nemohl efektivně bránit. Televize s ním pořídila rozhovor prostřednictvím tabletu, Wolf měl velké sluneční brýle a plnovous.

V lednu 2018 server Novinky.cz uvedl, že Wolf podle policie zanechal poslední stopu v Jižní Americe a v roce 2019 policisté zveřejnili, že Wolfa vypátrali v jihoamerické Paraguayi. Tamní policisté však zatím nepřistoupili k jeho zadržení. Od té doby k jeho pobytu nic oficiálního neuvedli.

„Pátrají všemi možnými prostředky. Je ale obtížné najít někoho, kdo má dostatečné prostředky. Navíc v zemi, se kterou nemá Česká republika uzavřenou smlouvu a spolupráci,“ řekl nedávno soudce Krajského soudu v Ostravě Miroslav Mucha, který Wolfa poslal do vězení.

Wolf byl v roce 2006 zvolený za ČSSD do Poslanecké sněmovny. Později ze strany odešel a příležitostně hlasoval s tehdejší vládní koalicí premiéra Mirka Topolánka z ODS. Poslancem byl do roku 2010. Již v říjnu 2009 policie požádala Sněmovnu, aby Wolfa vydala ke stíhání kvůli podezření z úvěrového podvodu a porušování autorských práv.

V listopadu téhož roku dolní komora Wolfa vydala a policie zahájila jeho trestní stíhání. Obviněn byl v únoru 2010. Za maření výkonu úředního rozhodnutí mu k původnímu trestu nyní hrozí další dvouletý trest.

Wolf v roce 2008 tvrdil, že mu za podporu ODS hrozí anonym smrtí: