Zeman se ve Vídni sešel van der Bellenem, ten ČR podpořil v kauze Vrbětice

Rakouský prezident při návštěvě podpořil Českou republiku v její diplomatické roztržce s Ruskem.

Zeman s manželkou do Rakouska odletěli ve středu před polednem. Cestu do rakouské metropole plánoval dlouhodobě, dvakrát ji ale musel odložit kvůli pandemii covidu.

A. Van der Bellen @vanderbellen Ich freue mich, d. Präsidenten der Tschech. Republik Miloš Zeman @PREZIDENTmluvci in Wien begrüßen zu dürfen. Pandemiebedingt konnten wir im vergangenen Jahr kaum reisen, daher ist es mir wichtig, d. persönlichen Kontakt mit unseren Nachbarn wieder aufzunehmen & zu stärken. (vdb) https://t.co/4B119vXURn oblíbit odpovědět

Původně se měla uskutečnit loni v listopadu v podobě přeshraniční schůzky s Van der Bellenem, další termín byl stanoven na březen. Zhoršená epidemická situace ale vždy návštěvu u jižního souseda Česka odsunula. Do Česka se prezident vrátí v odpoledních hodinách.



Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka má být hlavním tématem jednání obou prezidentů „postcovidová“ spolupráce. Obě hlavy státu by ale mohly mluvit také o ekonomické spolupráci nebo probrat otázky české menšiny žijící v Rakousku a její české školy.

Debatovat mohou také o blížícím se českém předsednictví Evropské unii nebo o západním Balkánu. Podle Jindráka má být setkání i symbolem, že spolu obě země komunikují. Do vlasti český prezident odletí odpoledne.

Zeman navštívil Rakousko ve funkci českého prezidenta dvakrát, a to v roce 2013 krátce po svém zvolení do úřadu a v dubnu 2019. Van der Bellen přijel do Česka v červnu 2017.