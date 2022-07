Do Mekky mohou poprvé cizinky bez mužů. Jeďte taky, vybízejí ostatní ženy

Na pouť do Mekky, nejposvátnějšího místa islámu, se Lajla Karníová vydala s tuniskou vlajkou na ramenou a bez manžela. Další ženy vybízí, aby také přijely samy. Její manžel, jemuž je 65 let, to je vzhledem k pandemii covidu-19 věkový limit pro účast na velké pouti v letošním roce, nemohl cestu absolvovat. „Proč by vlastně měl ženy doprovázet muž? Proč?“ poznamenala šedesátiletá Tunisanka, která je lékařka a matka dvou dětí. „Doporučuji každé ženě, aby sem přijela bez doprovodu,“ dodala.

Dříve musel ženy mladší 45 let na velké pouti doprovázet mužský „opatrovník“, tedy manžel, otec nebo bratr. Vloni se jako první a jediné dočkaly Saúdské Arabky, protože zahraniční poutníci měli v té době kvůli protikoronavirovým opatřením zákaz přicestovat. Letos tato bohatá monarchie povolila účast milionu věřících, z toho 850 000 ze zahraničí.

Jsou mezi nimi i ženy jako Lajla Karníová a její sestra Haját Abdalmáliková. Tato 64letá matka, která po dlouhé kariéře v podnikání odešla do penze, vyzývá arabské ženy, aby byly „odvážné“. „Nebojte se,“ vzkazuje Muhammadová těm, které stále s cestou váhají. „Jedna žena má hodnotu stovky mužů,“ říká 60letá Egypťanka, která uvádí, že pracovala více než 30 let na ministerstvu obrany. „Dalo mi to sebedůvěru (...) posílilo mě to,“ řekla matka tří dětí agentuře AFP.

Diskriminace žen v arabském světě

Studie, kterou loni zveřejnil washingtonský think-tank Middle East Institute, uvádí, že ženy v arabském světě čelí „patriarchálním strukturám, nejistotě a opakovaným krizím“, které je zbavují základních práv a svobod. Podle výzkumníků je tento region „na posledním místě na světě, pokud jde o práva žen“.

Situace je však ve 22 zemích regionu různá, například v Libanonu a Tunisku mají ženy více svobod. V konzervativních zemích Perského zálivu přichází na trh práce čím dál více žen. Ministerské posty ženy nyní zastávají ve Spojených arabských emirátech či v Kataru, často v oblastech jako kultura a zdravotnictví.

Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán v posledních letech zavedl několik reforem, které mají diverzifikovat ekonomiku, otevřít společnost a modernizovat obraz země ve světě.

Od jeho nástupu k moci v roce 2017 bylo ženám umožněno řídit a cestovat bez mužského opatrovníka. Tyto reformy však byly zastíněny neúprosnými zásahy proti kritikům vlády, včetně feministických aktivistek.

Nepropásnout příležitost

Ve Velké mešitě v Mekce mnoho žen ve středu samo vykonávalo první rituály muslimské pouti a obcházelo Kaabu, velkou černou krychlovou svatyni, směrem k níž se muslimové modlí.

Mezi nimi byla důchodkyně z Egypta, Fátin Abdalmonajmová, která vyzvala všechny ženy, jež se mohou zúčastnit pouti, ať už s doprovodem, nebo bez něj, aby „nepropásly tuto příležitost“. „Je to nepopsatelná duchovní radost,“ řekla „Jste v Božím domě,“ dodala.