Saúdská mravní policie upadá. Všechno se teď smí, stěžují si strážci

Vše, co bych měl zakazovat, je teď povoleno. Tak jsem té práce nechal, říká zatrpkle bývalý agent náboženské mravní policie v Saúdské Arábii Fajsal. Království už několik let uvolňuje omezení, jež se týkala hlavně žen. Právě na dodržování pravidel agenti dohlíželi, píše agentura AFP. Z ulic se však v poslední době přesunuli do kanceláří. A strach obyvatel opadl.