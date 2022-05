Za právo na potrat se protestovalo napříč Spojenými státy

V řadě amerických měst v sobotu vyšli do ulic zastánci práva na potrat v reakci na uniklý návrh stanoviska nejvyššího soudu, které by zrušilo legalizaci interrupcí na federální úrovni. Na sobotu bylo celkem v plánu více než 400 pochodů, nejvíce se podle agentury Reuters očekávalo v New Yorku, Washingtonu, Los Angeles a Chicagu.