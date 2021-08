Potápěči našli na dně řeky auto a v něm ostatky ženy pohřešované 43 let

Překvapení čekalo na potápěče z New Hampshire při jejich pátečním potápění. V nalezeném autě na dně řeky Connecticut našli lidské ostatky patřící údajně ženě, která je už 43 let pohřešovaná. Na svém Facebooku to uvedla státní policie z New Hampshire.