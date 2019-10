Volby v Portugalsku vyhrála Socialistická strana, nebude mít absolutní většinu

Podle agentury Reuters bude jednat s jednou nebo oběma krajně levicovými stranami, které byly v předchozím volebním období jeho spojenci.

Socialisté zatím získali 106 mandátů, na většinu 116 křesel ale už nemají šanci dosáhnout. Druhá je se 77 křesly středopravá Sociálnědemokratická strana (PSD), která v předchozích volbách před čtyřmi lety vyhrála, ale nakonec skončila v opozici. Známo je zatím obsazení 226 křesel, chybí čtyři.

Costa v pondělí ohlásil vítězství. Dodal, že Portugalci dali ve volbách jasně najevo, že si přejí pokračování jeho vlády s podporou krajně levicových stran. „Bylo by žádoucí toto uspořádání obnovit, ale nezáleží to na nás. My jsme pevně odhodláni vyjednávat,“ uvedl tento právník a bývalý starosta Lisabonu.

Podle něj je to zásadní také pro mezinárodní důvěryhodnost země a získání důvěry investorů. Vláda bude dál usilovat o snižování rozpočtového deficitu a státního dluhu, uvedl Costa.

Před čtyřmi lety vyhráli sociální demokraté a její lídr sestavil i vládu. Ta ale musela po necelých dvou týdnech podat demisi, protože parlament jí neschválil program. Kabinet pak z pověření prezidenta vytvořil lídr PS Costa.

Osmapadesátiletý Costa se podle analytiků těší přízni voličů zejména díky tomu, že udržel zemi politicky stabilní a pozdvihl ekonomiku. Ta se přitom vzpamatovávala z krize, kvůli níž muselo Portugalsko před osmi lety požádat mezinárodní věřitele o pomoc. Záchranný program země s deseti miliony obyvatel opustila v roce 2014.