„Polsko, ne Tuskoland“. Příznivci Kaczyńského demonstrovali proti nové vládě

Demonstranty do metropole podle radnice přivezlo 405 autobusů. Vůdce PiS Jaroslaw Kaczyński podle agentury PAP hovořil o tom, že kdyby bylo jaro či léto, demonstrantů by jistě bylo dvakrát více. Agentura DPA charakterizovala demonstranty jako převážně starší lidi.

Policie „neodhaduje počet“ účastníků akce, řekla po skončení demonstrace policejní mluvčí Marta Gierlická a poděkovala vše strážcům zákona, kteří se přičinili, že se akce konala v klidu. Odehrálo se jen několik incidentů, které se hlavně týkali lidí, kteří omdleli.

PiS svolala protest kvůli sporu s novou vládou o veřejnoprávní televizi a rozhlas a státní tiskovou agenturu; tato média strana během své vlády v uplynulých osmi letech ovládala. A také na obranu dvou poslanců, bývalých členů vlády PiS, kteří byli po pravomocném odsouzení uvězněni a přišli o své mandáty.

Hrozí zničení Polska, říká Kaczyński

Kaczyński tvrdil, že proevropská vláda Donalda Tuska, jeho úhlavního soupeře v dřívějších letech, se pokusí zničit či převzít všechny instituce a nakonec zničit i úřad prezidenta, který zastává spojenec PiS Andrzej Duda.

Zničení Polska jako státu je podle Kaczyńského součástí širšího plánu na přeměnu Evropské unie na instituci podřízenou nejsilnějším členům, tedy hlavně Německu a částečně také Francii. Musíme vyhrát velkou bitvu o Polsko svrchované a nezávislé, musíme změnit tento režim, apeloval šéf PiS.

Demonstrace se od Sejmu přesunula před úřad vlády. V davu bylo vidět mnoho polských vlajek a transparenty s logem odborového svazu Solidarita. Demonstranti skandovali hesla jako „Svobodné Polsko!“, „Tusk do vězení, a ne do Bruselu“. „Němec nám nebude plivat do tváře“ či „Toto je Polsko, a ne Tuskoland“, stálo na transparentech.

Uzavření ulic v centru Varšavy kvůli demonstraci zkomplikovalo dopravu v polské metropoli.