Duda po zatčení poslanců spěchal do paláce. Cestu mu však zablokoval autobus

Když se polský prezident Andrzej Duda v úterý dozvěděl o zadržení dvou poslanců z konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v prezidentském paláci, hodlal se vydat na místo. Do paláce se však nedostal. A to kvůli autobusu MHD, který mu zablokoval výjezd z budovy, kde se právě nacházel. Kancelář prezidenta to označila za záměr.