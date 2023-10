V Polsku vyhrálo zlo, plánuje PiS přechod do opozice. Tusk pohání prezidenta

Volby do polského Sejmu vyhrála se ziskem 35,38 procenta hlasů vládnoucí konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), která byla u moci v posledních osmi letech. Nadpoloviční většinu v dolní komoře a také v Senátu však získaly tři opoziční strany - Tuskova proevropská Občanská koalice, středová Třetí cesta a Nová levice, které vyjadřují vůli vytvořit novou vládní koalici. Donalda Tuska ještě před volbami předseda PiS Jaroslaw Kaczyński označil za „ztělesnění zla“ a za „čiré zlo“.

„Vždy jsem optimista, i když tentokrát v Polsku vyhrálo zlo,“ řekl Suski podle polských médií. „Samozřejmě je před námi ještě nějaká doba, možná někteří na opoziční straně vystřízliví, ale nejpravděpodobněji budeme skutečně demokratickou opozicí,“ řekl. To podle něj znamená, že „budeme klást obtížné otázky, i když nebudeme příliš očekávat, že dostaneme odpovědi“.

Prezident Andrzej Duda podle Suského odhadu nejspíše svolá první zasedání Sejmu po volbách co možná nejpozději, a to i proto, aby oslavy nezávislosti Polska mohla 11. listopadu uspořádat ještě stávající vláda.

„Obracím se na pana prezidenta s vášnivým apelem. Lidé čekají na první rozhodnutí, která budou následovat po těchto volbách. Velmi bych pana prezidenta požádal, aby učinil energická a rychlá rozhodnutí,“ uvedl Tusk ve videoprohlášení na sociální síti X. „Vítězné demokratické strany jsou v neustálém kontaktu a jsou připraveny kdykoliv převzít vedení země,“ dodal.

V děkovném projevu, který podle polských médií odkládal až na dobu po ohlášení konečných výsledků hlasování, Tusk také vyzdvihl volební účast, která byla s více než 74 procenty nejvyšší od pádu komunistického režimu v roce 1989.

Prezident má čas, říká šéf jeho kanceláře

V Polsku je zvyklostí, nikoliv však pravidlem, že pověření získá zástupce nejsilnějšího politického uskupení. Blízký spojenec vládních konzervativců Duda ve svém dosud jediném povolebním vyjádření v pondělí neuvedl, jak bude postupovat. Podle agentury DPA se však předpokládá, že udělí mandát nejprve někomu z PiS. To by mohlo proces sestavování vlády o několik týdnů pozdržet.

Polská ústava předpokládá při vzniku nové vlády tři postupné kroky. V prvním sehrává velkou roli prezident, který nominuje premiéra. Pokud tento pokus nedopadne úspěšně, iniciativy se chopí Sejm. Kdyby ani poslancům se nepodařilo vytvořit vládu, iniciativa se vrátí do rukou prezidenta. Prezident má svolat jednání Sejmu a Senátu během 30 dnů od voleb. Na prvním zasedání nového Sejmu podává dosavadní premiér demisi, kterou prezident musí přijmout. Odstupující vláda pak plní své povinnosti do vytvoření nového kabinetu, připomněl server Wirtualna Polska.

Duda má na zahájení konzultací o vytvoření nové vlády dost času, odpovídal šéf prezidentova kabinetu Pawel Szrot polským novinářům na otázky ohledně postupu hlavy státu po nedělních volbách. Szrot podle televize TVN 24 potvrdil, že nového premiéra určí nová parlamentní většina. Dodal ale, že na vytvoření této většiny „si musíme ještě počkat“, protože mezi opozičními stranami začínají propukat „první spory“, a tak nejspíše chvíli potrvá, než se domluví.

Prezident má podle svého spolupracovníka dost času na to, aby postupoval „bez přílišného spěchu“, protože volební období stávajícího Sejmu skončí 14. listopadu. „Zvyklost stanoví, že (nového premiéra) určuje parlamentní většina, ale musíme si ještě počkat na tuto většinu. Zda je, anebo není, to se doopravdy ukáže až v jednacím sále Sejmu. Mezitím máme už co do činění s prvními spory mezi opozičními stranami. Levice se hádá s lidovci. Ti neoficiálně navrhují svého kandidáta na premiéra. Počkejme, vše ukazuje, že to chvilku potrvá,“ řekl šéf prezidentova kabinetu.

„Politika je tím úsekem reality, ve kterém se pravidelně stávají dříve nepředvídatelné věci,“ odpověděl na otázku, zda PiS je s to vytvořit vládní koalici a vládnout třetí volební období za sebou.

Výsledky voleb jsou podle komentátorů velkým vítězstvím Tuska, kterého se dosud vládní PiS pod vedením svého lídra Jaroslawa Kaczyńského pokoušela v předvolební kampani vykreslovat jako loutku v rukou Ruska a Německa. Podle agentury AP je pravděpodobné, že se Tusk vrátí do premiérské funkce, kterou již zastával v letech 2007 až 2014. V letech 2014 až 2019 pak působil jako předseda Evropské rady.