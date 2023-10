Hodně lidí nemůže Tuskův návrat skousnout, říká polský konzervativec

Západní tisk výsledek polských voleb hodnotí především jako odmítnutí přechodu k autokracii. Co je pro vás hlavní zprávou z nedělního hlasování?

Mluvit v případě PiS o autokracii je příliš silné, ale je jasné, že opozice to úspěšně použila ve snaze mobilizovat své voliče. Také v zahraničí je to velmi populární tvrzení. Souvisí to i s tím, že konzervativní strany v Evropě mají celkově špatnou reputaci a z pohledu západní Evropy je PiS velmi specifická strana. Ale Polsko je jiné, u nás je hodně konzervativních voličů. Stačí se podívat na výsledky voleb. Je jasné, že PiS má stále největší elektorát, získala 36 procent hlasů. Co by za to jiné strany po osmi letech vlády, navíc za covidu a v době války na Ukrajině daly!

V Polsku jsou dva velké politické tábory, které spolu už mnoho let soupeří. Jeden z nich je PiS, druhý je AntiPiS, v jehož středu je Občanská platforma (hlavní síla Občanské koalice, která v letošních volbách skončila druhá, pozn. red.). Mimo tyto dva tábory před letošními volbami už téměř nikdo nezůstal. Takoví lidé jsou přitom nejdůležitější, protože je můžete v rámci kampaně přesvědčit ke změně názoru. PiS jako strana doplatila na to, že už byli lidé její vládou trochu unavení a hledali něco jiného. A tito lidé nevolili Konfederaci, která by se mohla stát partnerem PiS, ale Třetí cestu, která nejspíš vytvoří vládu s Občanskou platformou a Novou Levicí. To byl klíčový moment finále letošních voleb.

Každopádně se ukázalo, že politický terén v Polsku je velmi stabilní. Nedošlo k velkým přesunům voličů mezi politickými stranami. PiS si udržela velkou podporu a bude velmi silnou opozicí, protože prezident Duda k ní má blízko. A Občanská platforma bude mít daleko těžší pozici než v letech 2007 až 2015, kdy vládla s Polskou lidovou stranou. Sice utvoří vládu, ale řada voličů vnímá Donalda Tuska negativně, protože si pořád pamatují jeho poslední vládu. Proto bylo zapotřebí Třetí cesty, aby přebrala některé hlasy pravice, protože Občanská platforma toho nebyla schopná. Tady je také vidět, v čem spočívá hlavní problém PiS na strategické úrovni. PiS má nulový potenciál najít koaličního partnera. Proč? Protože proti ostatním stranám vedla velmi nepřátelskou kampaň v duchu hesla „My proti všem“. Ano, podařilo se jí tak udržet vysokou voličskou podporu, ale dosáhla jen technického vítězství, protože nesestaví vládu.