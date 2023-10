Jednodenní volby jsou lepší, Poláci jen nezvládli administrativu, říká politolog

O víkendu se konaly jednodenní volby v Polsku. Na začátku října si poprvé vyzkoušeli jednodenní volby Slováci. Myslíte si, že by jejich zavedení bylo dobré i v Česku?

Upřímně řečeno ano. Myslím si to dlouhodobě, nepovažuji to za tak důležitou otázku, ale určitě jednodenní systém je z některých důvodů lepší.

Jaké konkrétní důvody to jsou?

Za prvé odpadají veškeré případné pochybnosti, že by se s hlasovacími urnami mohlo během noci, kdy je přestávka mezi prvním a druhým dnem, něco stát.

Vím, že v Česku s tím nemáme problém, nenašly se případy manipulací tohohle typu, ale bývá nám to třeba opakovaně vyčítáno jako potenciální zdroj ohrožení voleb ze strany různých zahraničních monitoringovacích institucí.

Plus Česko je v tomto trochu unikátem. Pokud si dobře vybavuji, tak jsme jediná země, minimálně jediná země v rámci Evropské unie, která dvoudenní systém má, a je to produkt nějaké úvahy, která byla platná na přelomu osmdesátých, devadesátých let. Česká společnost se posunula časem.

Jsou nějaké další výhody jednodenních voleb, kromě toho, že s hlasy nelze manipulovat?

Nedá se s nimi manipulovat a jsou kratší. Koneckonců Češi mají rádi peníze a toto je méně nákladné, protože platíte čas lidí ve volebních komisích. Je to dobré i z pragmatických důvodů a také jako prevence proti nějakému možnému zneužití.

Když se vrátíme k Polsku, tam se hodně řešilo i to, že v některých okrscích se volilo až do dvou do rána, protože se tam tvořily dlouhé fronty. Myslíte si, že pokud by se zavedl jednodenní volební systém v Česku, že by hrozily podobné problémy?

Tvořily se tam dlouhé fronty, protože volební komise nebyla schopná lidi pojmout. Ale upřímně řečeno, oni nepočítali s tím, že bude relativně vysoká volební účast nad 60 %, někde dokonce až 65 %. Připomeňme jenom, že v Polsku byli dlouhou dobu zvyklí mít volební účast pod 50 %. Takže tohle bylo překvapení, protože tak vysokou účast nikdo nečekal. Tím se dá vysvětlit i to, že volební komise nestíhaly.

Podobné problémy by mohly někde nastat, ale upřímně řečeno, český systém vyhodnocování volebních výsledků a český systém sčítání voleb je efektivnější. My opravdu v tomto ohledu jsme nejlepší ve střední Evropě, minimálně ve Visegrádské čtyřce. Nedochází tu k velkým problémům a komplikacím. Všechno bývá celkem rychle.

Taky vidíte, že teď (kolem půl jedenácté dopoledne, pozn. redakce) je sečtená přibližně třetina hlasů. V Česku už bychom dávno začali sestavovat vládu, protože už bychom někdy v noci věděli konečné výsledky, takže toho se nebojím.

Jste pro jednodenní volby? Ano 41 %(60 hlasů) Ne 59 %(88 hlasů)

Proč sčítání hlasů v Polsku trvá tak dlouho?

Pro polský kontext je důležité připomenout, že tam ještě totiž bylo referendum, ve kterém byla sice daleko nižší účast, ale zase zaměstnalo volební komise.

Členové volebních komisí by museli v případě jednodenních voleb být ve volební místnosti celý den až do večera a následně ještě sčítat hlasy. Zvládli by takovou změnu?

Tak já nevím, co je na Češích horšího než na jiných národech kolem, které to bez problémů zvládají. Takže odpověď je ano.

Schopnost čerpat voličská práva je důležitější

Zmiňoval jste, že v Polsku došlo k volebním urnám rekordní množství lidí. Když se o zavedení jednodenních voleb mluvilo v Česku, tak se předběžně mluvilo o pátku jako o jediném volebním dni. Neobáváte se, že by to pro některé lidi mohlo být diskriminační? Například pro studenty, lidi, kteří pracují mimo domov nebo pracují na směny?

Samozřejmě je víkend lepší. Ale po Evropě je to různé, dokonce mám pocit, že se někdo volí ve středu. Pro studenty je ještě jednodušší než pro zaměstnance se v pátek uvolnit. Kdyby volební místnosti byly otevřené do deváté nebo desáté hodiny, tak by to mohlo bez problémů fungovat.

Pátek je mimochodem jeden z častějších dnů, kdy bývají volby. Nejčastěji to bývá buď pátek, sobota nebo neděle. V katolických zemích a zemích s katolickou tradicí to bývá neděle. Typicky se mělo za to, že když jdou lidi z kostela, tak si rovnou rovnou odvolí. Ale pátek nevidím jako úplně zásadní problém.

Pokud by se zaváděly jednodenní volby, dávalo by podle vás smysl rovnou zavést také možnost korespondenční volby?

Určitě by to bylo rozumné, protože jednak korespondenční volba je něco, co je dlouhodobě diskutováno a připravováno. Já vím, že na tom není úplně shoda napříč celým politickým spektrem, ale když už by se dělal zásah do volebního systému, tak by jednoznačně bylo dobré upravit a zavést korespondenční volby.

To je podle mě mimochodem zásadnější a z hlediska rovnoměrné schopnosti čerpat aktivně voličská práva důležitější, než jestli budou volby jeden nebo dva dny.

Měla by podle vás být korespondenční volba podmínkou pro zavedení jednodenních voleb?

Ne, takhle bych to nestavěl, ale je to logické. Kdybychom řekli, že trošku stáhneme časový interval, tak zároveň ale dáváme možnost, jakým způsobem odvolit, aniž bychom se museli vázat na ten konkrétní den.

Když se vrátíme k Polsku, dokázal byste vysvětlit, čím to je, že Slováci jednodenní volby zvládli relativně hladce, kdežto polské volby provází komplikace? Je to zmiňovaným referendem?

Je to jednak referendem. Úplně nevím, jak to má polská volební komise z hlediska přenosu výsledků a tak dál, ale zjevně tam něco nefunguje administrativně tak dobře a tak rychle.

Plus Polsko je větší země, takže když se nastřádají možné chyby, které volební komise mohou udělat, nebo zdržení, ke který může dojít, tak je to samozřejmě komplikovanější.