V Polsku zazněla podpora povstání v Bělorusku, Rusko je pobouřeno

Peskov reagoval na slova bývalého velitele polských pozemních sil Waldemara Skrzypczaka v rozhovoru pro polskou stanici Polsat. Ten v souvislosti v děním v ruském Belgorodu, kde se ruské síly střetly s proukrajinskými ruskými dobrovolníky, varoval, že podobná situace může nastat i v Bělorusku. Polsko by se na to mělo prý připravit a síly proti Lukašenkovi podpořit.

„Polské vedení nyní doslova propadá rusofobní hysterii. Vidíme, že tento nepřátelský stát ve skutečnosti otevřeně mluví o svém záměru zasahovat přímo, a to i násilím, do vnitřních záležitostí sousedního státu,“ uvedl mluvčí Kremlu.

„Sousední země (Bělorusko) je náš partner, spojenec a bratrský stát. Přirozeně Ruská federace má povinnost zajistit bezpečnost Běloruska, což učiníme tváří v tvář tak zjevné hrozbě,“ prohlásil Peskov.

Na Ukrajině proti ruským invazním silám bojují běloruští dobrovolníci, kteří neskrývají, že zápas za svobodnou Ukrajinu vnímají též jako zápas o svobodu své vlasti. Tvrdí, že po konci války by rádi šli osvobodit Minsk od Lukašenkovy autoritářské vlády.

Skrzypczak je přesvědčen, že tito bojovníci v případě úspěšné ukrajinské protiofenzivy skutečně půjdou do Běloruska a postaví se proti tamnímu režimu. „Doufám, že to vyvolá povstání v Bělorusku, toho se Lukašenko bojí,“ řekl s tím, že Polsko nesmí tento okamžik „zaspat“. Musí být připraveno i proto, že dojde k exodu Bělorusů do sousedních států, tedy i do Polska.

„Musíte být připraveni podpořit ty jednotky, které provedou operaci proti Lukašenkovi. Máme důvody jim pomáhat, stejně jako pomáháme Ukrajincům“, dodal generál. Podle něj Bělorusko nemá vojenské kapacity, aby tomuto povstání zabránil. Rusko mu příliš nepomůže, protože má samo svých problémů dost.

Lukašenko v březnu obvinil Západ, že buduje své síly v Polsku na hranicích Běloruska a plánuje jeho „napadení a zničení“. Aby této údajné hrozbě zabránil, povolil Rusku rozmístění taktických jaderných zbraní na běloruském území, přičemž naznačil, že se nebude bránit ani rozmístění jaderných zbraní.

Bělorusko je nejbližším spojencem Ruska, které už více než rok vede válku proti Ukrajině. Své vojáky do bojů sice Minsk nevyslal, ale jednotky z Moskvy z jeho území vedly útok na sever Ukrajiny včetně ofenzivy na Kyjev. Moskva se za Lukašenka postavila, když proti němu probíhaly rozsáhlé protesty po kontroverzní prezidentské volbě, díky níž podle oficiálních údajů jeho úřadů vyhrál. Demonstranti jej obviňovali, že výsledky zmanipuloval, aby si udržel moc.

Od vypuknutí války na Ukrajině ruští představitelé opakovaně verbálně útočí na Polsko. Například bývalý ruský premiér a prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv mluvil o nevyhnutelné smrti Polska a jeho falešné civilizaci. Podle předního ruského propagandisty Vladimira Solovjova Polsko touží po návratu do ruské náruče.

Polsko patří mezi největší vojenské podporovatele Ukrajiny. Rusku dlouhodobě silně nedůvěřuje vzhledem k historickým zkušenostem se sovětskou okupací a dlouhým dějinám střetů s carským Ruskem. Polsko momentálně staví jednu z největších armád v Evropě.