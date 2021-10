Jednat s Čechy o Turówu nemá smysl, vzkazuje Polsko a mluví o zhoršení vztahů

„V tuto chvíli nevidíme smysl v dalších jednáních s Českou republikou ohledně dolu Turów, protože nepřinášejí žádný pozitivní efekt,“ řekl v pondělí polské televizi náměstek šéfa polské diplomacie.

Polsko podle něj udělalo naprosto vše pro to, „aby vypracovalo dobrou dohodu a návrh Varšavy byl „nakonec velmi dobrý z finančního i právního hlediska“. „Ale v určitém okamžiku naši vyjednávači dospěli k závěru, že česká strana z politických důvodů – pravděpodobně vnitropolitických – nemá zájem tuto dohodu dokončit,“ poznamenal Przydacz.

Na otázku, zda Polsko počká na parlamentní volby v České republice a poté obnoví jednání, odpověděl, že nyní žádný smysl v pokračování nevidí.

„Je to škoda, protože obyvatelé Libereckého kraje by mohli dostat padesát milionů eur na rozvoj svého území. Bohužel kvůli takovým a ne jiným rozhodnutím české vlády tyto peníze v této fázi nebudou k dispozici,“ řekl představitel polské diplomacie.

„Pokud Češi nevidí možnost dohody, bude to mít zjevně negativní dopad na stav polsko-českých vztahů. Protože, přiznejme si to, z našeho pohledu tato záležitost silně podkopává důvěru v naše dobré sousedské vztahy,“ prohlásil Przydacz.

Mluvčí polského ministerstva životního prostředí Aleksander Brzózka prohlásil, že bude těžké se vrátit k vyjednávacímu stolu, „dokud se postoje na druhé straně nezmění“.



Dva roky jsou málo, zní z Česka

Česká strana podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka zásadně nesouhlasí s tím, aby smlouva s Polskem trvala pouze dva roky.



Varšava by podle nich měla poskytnout záruky na celou dobu těžby, která má trvat 22 let. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je přitom smlouva jinak připravená natolik, že ji lze podepsat.

Polská diplomacie tvrdí, že návrh smlouvy počítá s platností na 22 let, nicméně obsahuje možnost jejího ukončení po dvou letech v případě jejího zneužití jednou ze smluvních stran.



Podle polského ministerstva zahraničí je takový požadavek v mezinárodních dohodách mezi partnery „absolutním standardem“, řekl náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński.



„Odpovědný vyjednavač nemůže svou zemi svazovat třicetiletou smlouvou bez možnosti ji vypovědět, aniž by věděl, zda se druhá strana nebude chovat v budoucnu nečestně,“ dodal podle listu Gazeta Wyborcza.

24. září 2021

Greenpeace chce zveřejnění smlouvy

Ekologická organizace Greenpeace v pondělí znovu požádala ministerstvo životního prostředí (MŽP), aby k chystané česko-polské smlouvě zveřejnila informace. Podle Greenpeace původní žádost MŽP odmítlo s odůvodněním, že by prozrazení požadavků mohlo ohrozit vyjednávání.

Aktivisté však míní, že nyní je podle vyjádření politiků text smlouvy hotový, a proto MŽP může informace poskytnout.

„Veřejnost má právo dozvědět se, co vláda v jejím zájmu s Polskem vyjednává. Je to právo dané zákonem, ale je to také jediná možnost, jak se lidé mohou informovaně k dohodě vyjádřit. Zatím totiž nikdo neví, co skutečně by se mělo uzavřením smlouvy změnit oproti současnému stavu, přestože na jejím základě má být stažena česká žaloba u Soudního dvoru Evropské unie,“ uvedla za Greenpeace Nikol Krejčová.

„Vláda dlouhodobě odmítá informace o smlouvě zveřejnit s odkazem na probíhající jednání. Pokud je ale jediným problémem uzavření dohody již jen spor o její výpovědní lhůtu, jak nás informovali čeští politici v médiích, jejímu zveřejnění nic nebrání. Žádáme proto vládu Česka, aby zveřejnila připravenou česko-polskou smlouvu o dole Turów,“ dodala aktivistka.



Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory předběžnému rozhodnutí Soudního dvora EU odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země.



Polsko má za neuposlechnutí soudního příkazu k přerušení těžby platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč), sankce uvalil Soudní dvůr Evropské unie 20. září. Varšava má Evropské komisi vyplácet 500 tisíc eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polsko ještě pokutu platit nezačalo.