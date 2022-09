Nakloňte se doprava, radí vědci při polykání léků. Zaberou rychleji, tvrdí

Až si příště budete brát lék proti bolesti hlavy, možná byste měli zvážit své držení těla. Vědci z Univerzity Johnse Hopkinse zjistili, že to, zda stojíte vzpřímeně, nebo se nakláníte, dokonce pak i to na kterou stranu, může ovlivnit rychlost vstřebání obsahu pilulky do těla. Informoval o tom zpravodajský server The Washington Post.