Inflace a hrozba plynu na příděl začíná ohrožovat výrobu léků, varuje asociace

„Vysoké náklady a hrozba plynu na příděl začíná ohrožovat výrobu léků a dodávky základních léčiv,“ uvedl v pondělní tiskové zprávě výkonný ředitel ČAFF Filip Vrubel.

Farmaceutickou výrobu, kterou u nás zastupuje sedm členů ČAFF, totiž podle něj nelze snížit třeba na třetinu. Vzhledem ke specifikům provozu musí fungovat buď úplně, nebo se zastaví. „I kdyby farmaceutické společnosti snížily objem vyrobených léků, jejich výrobní linky a návazné procesy stále potřebují stejný objem zdrojů. Odběr plynu tak lze omezit jen ve vztahu k podpůrným činnostem, například vytápění administrativních prostor,“ dodal Vrubel.

Půjde podle něj takto ušetřit maximálně pětinu spotřeby plynu. „Farmaceutický průmysl patří podle nás ke strategickému průmyslu a budeme iniciovat jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby dodávky výrobcům léčiv kráceny nebyly,“ dodal.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se v Evropě zvýšily ceny plynu o 65 procent, energií o 30 procent. Inflace v Evropě vzrostla v mnoha zemích o více než sedm procent, v ČR ve srovnání se stejným měsícem v roce 2021 o šestnáct procent.

K řešení situace vyzvala Evropskou komisi i evropská asociace výrobců léčiv Medicines for Europe. V otevřeném dopise žádá EU, aby jejich sektoru pomohla. „Náš průmysl dodává téměř 70 procent léků na předpis za velmi nízkou cenu do zdravotnických systémů Evropské unie,“ uvedla v něm prezidentka Medicines for Europe Elisabeth Stampová.

Ohrožené tak podle výrobců mohou být dodávky i základních léků jako jsou antibiotika, léky na diabetes, revma kožní onemocnění, léky na bolest, ale i na některá onkologická či plicní onemocnění.

V polovině června na hrozící nedostatek některých léků upozornila i Česká lékárnická komora (ČLnK). V ČR jsou pro léky stanovené maximální ceny, takže výrobci dodávají v případě omezení výroby raději do zemí, kde jsou ceny vyšší, uvedla.

ČAFF také připomněla, že Evropa není ve výrobě léků soběstačná. „Jako příklad mohu uvést, že každá šestá léčivá látka používaná v Evropě se v EU vůbec nevyrábí. Třeba klíčová surovina pro penicilinová antibiotika se vyrábí v šesti závodech na světě, z toho čtyři jsou v Číně,“ uvedl Vrubel.

ČAFF zastupuje výrobce takzvaných generických nebo biosimilárních léčiv, které se vyrábějí po ztrátě patentu původního přípravku. Cena těchto léků je obvykle nižší než originálu, ceny ještě snižují státní regulace a tlak na úhrady od zdravotních pojišťoven. Na úrovni Evropy proto výrobci žádají uznání farmaceutické výroby jako klíčového odvětví EU a reformu modelu nákupu a tvorby cen těchto léčiv v jednotlivých zemích.