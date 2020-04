Sudé dny pro muže, liché pro ženy. Panama zavedla zvláštní režim vycházení

V Panamě se zpřísnila karanténní opatření proti šíření koronaviru. V příštích dvou týdnech jsou mužům v Panamě vyhrazeny úterky, čtvrtky a soboty, a to dvě hodiny denně, aby si mohli zajít do obchodu či do lékárny. Pondělky, středy a pátky jsou vyhrazeny pro ženy. V neděli jsou všechny pochůzky zakázány, bez ohledu na pohlaví.



„Tato karanténa není vůbec ničím jiným než záchranou životů,“ zdůraznil na tiskové konferenci ministr bezpečnosti Juan Pino.

Policie o uplynulém víkendu zadržela více než 2 000 lidí za porušení pravidel „naprosté a povinné“ karantény, vyhlášené 24. března.

Nejjednodušším způsobem, jak snížit počet lidí v ulicích o polovinu, je „přiřadit určité dny ženám a jiné dny mužům“, vysvětlil ministr.

V Panamě bylo potvrzeno 1075 případů nákazy, 27 lidí infekci podlehlo, dodala AFP.

V Itálii může rodič s dítětem na vycházku

V Itálii naopak karanténní zpřísnění uvolňují. Nově budou děti moci na vycházku s jedním z rodičů, dosud ven nesměly. Podle deníku Corriere della Sera nejde o nový vládní dekret, ministerstvo vnitra ale v úterý vydalo oběžník, v němž pravidla vysvětlilo.

Zákaz vycházek s dětmi kritizovala řada pediatrů mimo jiné i s tím, že děti nemají možnost jít ven na rozdíl třeba od zvířecích domácích mazlíčků. Podobná je situace například i ve Španělsku. O víkendu vyšel v deníku Corriere della Sera otevřený dopis psychologů, rodičů, učitelů a rodičů z regionu Lombardie, kteří žádali úřady, aby děti mohly alespoň na hodinu denně ven.

Ministerstvo vnitra tak v úterý vydalo oběžník, v němž vysvětluje, že mladší 18 let mohou ven v doprovodu jednoho z rodičů, ale jen v blízkosti svého bydliště. Na ulici mohou také v nutných případech dva lidé, pokud jeden z nich doprovází starého člověka či handicapovaného, upřesnilo ministerstvo. V oběžníku nicméně připomnělo, že rekreační aktivity venku jsou nadále zakázány.

Itálie je v počtu úmrtí na nemoc COVID-19 nejhůře postiženou zemí, registruje už na 12 400 obětí. Evidováno je 105 800 případů nákazy.



Skutečný počet mrtvých z řad nakažených koronavirem je ale nejspíš v Itálii vyšší, než udávají oficiální statistiky, protože Itálie, stejně jako například Francie či Španělsko neeviduje v této tragické bilanci lidi, kteří nemoci podlehli doma či v domovech pro seniory, ne všem těmto obětem se totiž dělají testy na koronavirus.

Šéf italského národního institutu pro zdraví Silvio Brusaferro v úterý vyzval Italy, aby dodržovali všechna omezení. Jen tak podle něj bude pokračovat trend klesajícího počtu nových případů (v procentuálním srovnání).

Brusaferro také uvedl, že v sobotu například policie udělila 5000 pokut za porušení omezení vycházení. Bylo mezi nimi i 50 Italů, kteří měli pozitivní test na koronavirus, a měli tak být v domácí karanténě.

Ministr zdravotnictví Roberto Speranza ve středu řekl, že vláda omezení pohybu prodlouží do 13. dubna, což avizovala už v pondělí.