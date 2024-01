Úřad OSN dal výpověď lidem, které Izrael viní z podílu na útoku Hamásu

Úřad OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) neupřesnil počet zaměstnanců a spolupracovníků, se kterými ukončil smlouvy. Nezveřejnil ani, jak se podle izraelských úřadů tito lidé podíleli na útoku bojovníků hnutí Hamás, při němž na jihu Izraele zemřelo na 1200 lidí. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že podezření čelí 12 zaměstnanců úřadu.

„Rozhodl jsem se okamžitě ukončit smlouvy s těmito členy personálu a zahájit vyšetřování, aby se bez prodlevy ukázala pravda,“ uvedl v prohlášení Lazzarini. „Americké ministerstvo zahraničí dočasně pozastavilo další financování UNRWA, zatímco prošetřujeme tato podezření,“ řekl mluvčí americké diplomacie Matthew Miller. Aktivity UNRWA jsou financovány příspěvky států. Největšími dárci byly v roce 2022 USA, Německo a Evropská unie. Své velké znepokojení vyjádřila i unijní diplomacie.

O izraelských tvrzeních byl informován i generální tajemník OSN António Guterres, píše agentura Reuters. Podle prohlášení jeho mluvčího musí UNRWA zahájit „naléhavé, úplné a nezávislé prošetření“

„UNRWA opakuje své co nejsilnější odsouzení hrozných útoků ze 7. října a vyzývá k okamžitému a nepodmíněnému propuštění všech izraelských rukojmích,“ uvedl dále Lazzarini. Již dříve izraelští představitelé včetně premiéra Netanjahua kritizovali UNRWA za to, že podle nich šíří protiizraelské nálady. To úřad odmítl.

Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odmítl čtvrteční kritiku izraelské velvyslankyně při OSN v Ženevě Meirav Eilonové Šaharové. Podle ní se WHO spikla s hnutím Hamás, jelikož organizace OSN mlčí k tomu a zavírá oči nad tím, že palestinské hnutí používá nemocnice pro vojenské účely. „Taková falešná tvrzení jsou zhoubná a mohou ohrozit náš personál, který nasazuje životy při pomoci zranitelným lidem,“ uvedl šéf WHO.

UNRWA má klíčovou roli v distribuci humanitární pomoci v Pásmu Gazy. V jeho areálech se také nachází uprchlíci, kteří kvůli bojům opustili své domovy.