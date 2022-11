Na pohřbu oběti střelby v Nashville se střílelo, dva lidé jsou zranění

Mluvčí nashvillské policie Don Aaron médiím sdělil, že policisté pátrají po černém autě, z něhož mohlo střílet i více lidí, přičemž palba zasáhla osmnáctiletou ženu do nohy a pětadvacetiletého muže do pánve. Ani jedno ze zranění není život ohrožující.

Někteří smuteční hosté podle něj byli ozbrojeni a střelbu na auto opětovali, popsal policejní mluvčí. Střelba se odehrála ještě před tím, než byla rakev s pozůstatky devatenáctileté Terriany Johnsonové vynesena z kostela.

Johnsonová zemřela v polovině listopadu a policie pátrá po sedmnáctiletém mladíkovi, jehož podezírá z její vraždy. Policisté se domnívají, že začal střílet na automobil s Johnsonovou poté, co se tato žena před tím dostala do potyčky s jeho sestrou. Vypadá to na nějaký druh sporu mezi dvěma skupinami lidí, uvedl Aaron.