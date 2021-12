Nákupní středisko v LA se skrylo za ostnatý drát. Chce zabránit krádežím

Nákupní centrum The Grove umístilo u výjezdů z hranic svého pozemku vysoký mobilní plot zakončený ostnatým drátem, ne nepodobný bariérám umísťovaným ve válečných zónách. To vše jen pár dní před celoamerickým svátkem Díkuvzdání 25. listopadu.

Management centra rozhodl, že plot bude fungovat vždy po zavíracích hodinách jako ochrana před nenechavými gangy, kteří zde, ale i v jiných amerických městech, berou obchody útokem a rabují. Podle expertů pak uloupené zboží prodávají na internetu.

„Plot se přiveze na noc a ráno před začátkem otvírací doby se zase složí,“ říká mluvčí losangeleského centra. Nákupní centrum rovněž posílilo personální složení bezpečnostních pracovníků, kteří sestávají například z penzionovaných policistů. Plot s ostnatým drátem, který má chránit obchod, je však pro kalifornský maloobchod naprostou novinkou.



„Ostnatý drát je v boji proti kriminalitě v maloobchodu naprosto nová technologie,“ říká bezpečnostní expert Mike Lamb. „Vypadá docela nevinně, ale v případě, že by někdo chtěl krást, dokáže pachatele zpomalit nebo velice rychle zastavit,“ dodává.

Během podzimní vlny rabování, která nákupní centrum The Grove nedávno postihla, takové opatření obchodům citelně chybělo. Skupina asi dvaceti výtržníků se za pomoci kladiv a elektrokola vloupala 22. listopadu do obchodu Nordstrom a nakradla tam zboží v hodnotě nejméně 5 000 dolarů. Přestože se policii podařilo pachatele zatknout a zadržet i část zboží, způsobená škoda nakonec činila více než 15 000 dolarů.

„Pokud bychom takovou ochranu měli už dříve, zloději by se nedostali ani na pozemky nákupního centra,“ říká mluvčí centra.

Kromě plotů a posílené ochranky nyní nákupní centrum opatřilo okna a dveře svých obchodů také speciální folií, která má za úkol znesnadnit zlodějům rozbití skla. „Pokud by ho obchod Nordstrom měl už v listopadu, pomocí kladiv by se zloději dovnitř tak snadno nedostali,“ dodává mluvčí centra. O podobná opatření nyní žádají i ostatní prodejci, kteří jsou vlnou krádeží rovněž velmi znepokojeni.

Se vzrůstající vlnou kriminality bojují i v nedalekém outletovém centru Citadel. „Také u nás jsme posílili počty členů ochranky a ve vchodech máme připravené brány, které jsou schopny do dvou minut po krádeži obchod zcela uzavřít,“ říká bezpečností manažer centra Citadel David Blagg.

