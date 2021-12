Kaliforňany zneklidňuje kriminalita, viní progresivní vězeňství. BLM ho hájí

Celebrity, ale i bývalý prezident Bill Clinton šokovaně reagovali na vraždu ženy prominentního hudebního producenta Clarence Avanta, zvaného „kmotr černošské muziky“. Filantropku Jacqueline Avantovou zabil lupič v jejím domě v luxusní čtvrti v Beverly Hills.

Policie dopadla podezřelého Aariela Maynora později při pokusu o další vloupání, při němž se sám střelil do nohy. Podle šéfa policie v Beverly Hills Marka Stainbrooka má za sebou Maynor rozsáhlou kriminální minulost, která se datuje až do roku 2013. V září byl podmínečně propuštěn poté, co seděl čtyři roky za loupež druhého stupně.

Případ upozornil na vzrůstající problémy, které Kalifornie s kriminalitou má. Ačkoliv statistiky zločinnosti jsou stále poměrně nízké v porovnání s obdobím války gangů, která stát zachvátila v devadesátých letech, obyvatelé pociťují dopady loupeží a násilností stále více na vlastní kůži.

„Nikdy jsem nic takového neviděl,“ říká majitel obchodu se skateboardy Dominick DeLuca, který s sebou nyní raději nosí do práce pistoli. „V posledních dvou letech jsem byl vykraden třikrát.“

Dříve zločinnost zasahovala spíše chudé komunity, kde nevzbudila příliš velkou pozornost. Od počátku pandemie se však začala přesouvat i do bohatších čtvrtí, podotýká Los Angeles Times.

Podle policejních statistik došlo letos v Los Angeles do listopadu k 359 vraždám, přičemž za celý rok 2020 to bylo 355. Jedná se o největší počet od roku 2008, kdy jich bylo 384.

Počet krádeží se v porovnání s loňskem zvýšil o 3,9 procenta, ale je jich o 13,6 procenta méně oproti roku 2019. Počet vloupání se nicméně snížil o 8,4 procenta v porovnání s rokem 2020 a o 7,7 procenta v porovnání s rokem 2019.

Obviňování progresivních prokurátorů

I když čísla jako taková strmě nerostou, v Kalifornii sílí hlasy, že za pronikání zločinu do každodenního života, může stát sám svou liberální kriminální politikou. Kalifornští voliči patřili mezi nejhlasitější podporovatele reforem policie a trestního systému, jejichž cílem bylo snížit počet lidí ve vězení.

Změnu v dosavadním politickém kurzu naznačuje tisková konference starosty Los Angeles Erica Garcettio a šéfa tamní policie Michela Moorea, na níž vyzvali k častějšímu věznění pachatelů a zpochybnili kroky, které umožnily propuštění mnoha vězňů bez kauce, mimo jiné pachatelů vysoce sledovaných případů vloupání.

„Doslova zatýkáme tytéž lidi znovu a znovu a necháváme je rovnou páchat další zločiny,“ postěžoval si i Stainbrook na liberální kriminální politiku ve státě. „V první řadě nikdy neměl být venku,“ dodal o Maynorovi. Zdůraznil ale, že Beverly Hills stále patří mezi jedny z nejbezpečních oblastí v Kalifornii.

Podle Los Angeles Times bylo vypovídající, že na tiskové konferenci chyběl architekt progresivní liberální politiky propouštění vězňů, okresní prokurátor okresu Los Angeles George Gascón. Od svého zvolení do úřadu Gascón přistoupil k citelnému zmírňování trestního systému, například zrušení žádostí o trest smrti, přehodnocení rozsudků trestů delších než dvacet let a na doživotí, aby bylo možné propuštění odsouzených, a zrušení stíhání lidí mladších 18 let jako dospělých.

Proti markantním změnám se vyslovili i ti, kteří se řadí k progresivnímu křídlu, s tím, že jsou příliš radikální. Podle listu The New York Times Gascónovi při jejich prosazování příliš nepomohlo, že své odpůrce a kritiky z řad zaměstnanců úřadu označil za „vnitřní teroristy“.

Nová kriminální politika se setkala s odporem zvláště u rodin obětí zločinu, kteří mají pocit, že prokurátor je ignoruje. Část z nich se pokusí sehnat podpisy, aby docílila jeho odvolání.

Křeslo se též hýbe i pod sanfranciským prokurátorem Chesou Boudinem, na něhož si obyvatelé stěžují, že svými mírnými postihy vůči zločincům činí město méně bezpečným. „Mám dojem, že Chesa postrádá touhu skutečně a účinně stíhat zločin, a to jakýmkoli způsobem,“ řekla bývalá členka prokuratury Brooke Jenkinsová, která se hlásí k progresivní kriminální politice. „Jeho metodologie, jak toho dosáhnout, je jednoduše dříve propustit jednotlivce.“

V San Franciscu došlo k sérii vloupání do několika obchodů s luxusním zbožím. Obchody proto nyní chrání policisté, jeden řetězec instaloval do svých poboček elektronické brány.

Gascón má zastání u hnutí za práva černochů Black Lives Matters, které prokurátora velebilo jako nositele „transformativních změn“. Podle spoluzakladatelky losangeleské pobočky hnutí Meliny Abdullahové nemá být zabití Avantové či množství loupeží používáno k tlaku na posílení pravomocí policie a zpřísnění trestů. „Nechceme jít zpět, chceme jít dopředu,“ uvedla.

Podle devadesátiletého Rubena Urcise kriminální činy v Beverly Hills nejsou nic nového. Nyní se ale více odehrávají na veřejných místech a bývají častěji zaznamenány kamerami. „Lidé v této komunitě se necítí bezpečně, ale to se děje už dlouho.“