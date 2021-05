Muž upozorňuje penisy na výmoly. Vyšetřují ho kvůli rozptylování řidičů

Se svým „uměním“ začal Geoff Upson v roce 2018. Pozornost vzbudil v posledních dnech kresbou velkou téměř padesát metrů. Doplnil ji videem, ve kterém upozorňuje na bezpečnost silničního provozu. Ve videu ukázal také svůj poslední výtvor, na jehož zhotovení použil výrazné neonové barvy.

Jedná se o jeho největší dílo. „Úsek silnice odtud na druhý konec penisu je 48 metrů, šířka čar, které jsem udělal, je přibližně 1,2 metru,“ řekl Upson podle serveru Guardian.

Umělce po četných stížnostech na jeho graffiti kontaktovala policie, napsal The New Zealand Herald. Podle vyšetřovatelů jeho kresby nepomůžou vyřešit dopravní situaci, naopak ji mohou více zkomplikovat, protože odvedou pozornost řidičů. „Pro řidiče to představuje bezpečnostní riziko a rozptýlení,“ uvedl server Staff.



Guardian news @guardiannews New Zealand man threatened with prosecution over penis pothole drawings https://t.co/Ha8gatZDPP oblíbit odpovědět

Grafické značení podobnými obrazci pomohlo k opravě výmolů na silnicích britského města Middlesbrough v roce 2019, vedení města rekonstrukci provedlo do týdne od takového upozornění.



Stejného výsledku chtěl dosáhnout také muž z Manchesteru v roce 2015. Vedení města ale reagovalo podrážděně, jeho kresby označilo za „hloupé, urážlivé“ a jako „plýtvání cenným časem a zdroji,“ uvedl portál BBC.