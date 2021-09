Chile vyslyší volání vědců, plánuje zavést zákon na ochranu myšlenek

V roce 2019 Rafael Yuste s týmem neurovědců dokázal stimulací neuronů způsobit u testované myši halucinace. „Můžeme nechat zvíře vidět něco, co nevidělo, jako kdyby to byla loutka,“ řekl po experimentu vědec agentuře Reuters. „Pokud to můžeme dnes udělat se zvířetem, jistě to zítra půjde i s člověkem,“ dodal.

Právě manipulace s lidským vědomím prostřednictvím sofistikované technologie a nejnovějších poznatků neurověd začíná děsit vědce i politiky.