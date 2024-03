Netopýři v ohrožení. Kvůli vysoké poptávce po tequile nemají potřebný nektar

Jedním z problémů je i rostoucí poptávka po některých lihovinách, například tequile, která se vyrábí z agáve. Tuto rostlinu pěstitelé kvůli větší poptávce stále častěji sklízí v rozsahu, který netopýry ohrožuje.

Netopýři mají v lidském potravním systému několik významných rolí. Někteří působí jako přirozená ochrana proti škůdcům, jiní opylují rostliny, které plodí banány, kokosové ořechy či avokádo.

Tuto roli si přitom řada lidí spojuje spíše se včelami a motýly. Druhy netopýrů, které se živí ovocem, pomáhají udržovat planě rostoucí rostliny šířením semen.

Díky netopýrům se podle bioložky Jade Florencové v celé zemědělské produkci ročně ušetří více než tři miliardy dolarů (asi 70 miliard korun). „Jejich pouhá přítomnost na polích může snížit aktivitu škůdců,“ řekla ochránkyně netopýrů Kristen Learová. Navzdory všem způsobům, jakými tito tvorové pomáhají, se na ně často zapomíná, dodala.

Agáve je na netopýrech závislá

Například alkoholický nápoj tequila se vyrábí z agáve, která je kvůli opylování a šíření semen na netopýrech závislá. „Rostoucí poptávka po těchto lihovinách je pro rostliny, netopýry i celou biodiverzitu problémem,“ sdělila lesní inženýrka Diana Pinzónová.

Podle ní jsou tak pěstitelé nuceni sklízet dlouhodobě neudržitelným způsobem. Na mnoha místech jsou rostliny agáve káceny ještě před vykvetením. Netopýři, kteří jsou závislí na jejich nektaru, kvůli tomu mají o zdroj potravy méně.

Agáve lze pěstovat pomocí výhonků, ale bez křížového opylení netopýry ztrácí genetickou rozmanitost. To by mohlo podle Pinzónové snížit její odolnost vůči klimatickým změnám a extrémnímu počasí. „Tyto dva druhy se posledních deset milionů let vyvíjely společně. Pokud ztratíte jeden, přijdete i o druhý,“ uvedla.

Syndrom bílého nosu Syndrom bílého nosu postihuje zimující netopýry, především ty, kteří zimují v Severní Americe. Onemocnění je spojené s vysokou úmrtností. Projevuje se růstem houby v nose, uších a membránách pokrývajících křídla, což často vede k předčasnému probuzení netopýra z hibernace a jeho případnému úhynu.

Přes veškerý přínos čelí netopýři problémům. „Mnoho druhů se po celém světě potýká s určitou ztrátou prostředí, kterou je například narušení jejich úkrytů v jeskyních či stromech,“ uvedla Learová. Mezi další rizika patří extrémní počasí a řada nemocí. Například takzvaný syndrom bílého nosu zabil v Severní Americe miliony jedinců.

Ochránkyně netopýrů doporučila ke zlepšení situace respektovat uzavírky jeskyní, chránit staré stromy a zajistit ve vyprahlých oblastech zdroj vody. Zájemci mohou také postavit netopýří budky a vysázet rostliny, které vábí noční hmyz.