Důchodce sledoval netopýří páření, rozluštil záhadu nepřiměřeně dlouhého penisu

Netopýr večerní (Eptesicus serotinus), který má rozpětí křídel více než 35 centimetrů, je druh rozšířený v lesích Evropy a Asie.

Biolog Nicolas Fasel z univerzity ve švýcarském městě Lausanne AFP řekl, že jeho tým si už před časem všiml, že tento netopýr má „extrémně dlouhý penis“. V erekci je sedmkrát delší, než by dokázal pojmout orgán samičky. Konec ztopořeného penisu má srdcovitý tvar, který je rovněž příliš velký, než aby umožnil průnik. Tyto charakteristiky podle výzkumníka Fasela klasickou kopulaci znemožňují.

Záhada byla o to větší, že páření netopýrů je obtížné pozorovat.

Řešení dorazilo prostřednictvím e-mailu, jehož první slovo znělo „penis“, následované přehršlí slov v nizozemštině a slovem Eptesicus, tedy latinským názvem druhu. Poslední výraz upoutal pozornost profesora Fasela, který si při sledování videa připojeného k e-mailu uvědomil, že „má odpověď“.

Odesílatel, Jan Jeucken, je penzista bez vědeckého vzdělání z vesničky Castenray na jihu Nizozemska. Poté, co se začal zajímat o populaci netopýrů žijících v podkroví místního kostela, nainstaloval zde kamery zaznamenávající netopýří aktivity. Podle Fasela, který důchodce zařadil mezi autory studie zveřejněné tento týden, z něj „vášeň udělala ideální osobu“ pro objasnění netopýřího chování.

Reprodukce běžná pro ptáky

Vědci analyzovali 93 páření v kostele natočených přes mřížku, na které se netopýři drželi. Samice netopýra večerního je vybavena velkou blánou spojující ocas s končetinami, kterou může použít k ochraně svého pohlavního ústrojí.

Během páření samec uchopí samici za zátylek a pomocí svého dlouhého penisu tuto blánu roztáhne a dostane se ke vchodu do pohlavního ústrojí. Následuje dlouhé, nehybné objetí, nazývané „kontaktní páření“, umožňující přenos samcova spermatu.

Tato forma reprodukce bez pronikání do pohlavního ústrojí je běžná u ptáků, ale nikdy předtím nebyla pozorována u savců. Objetí může u netopýra trvat skoro věčně: v průměru trvá 53 minut a zaznamenaným rekordem je 13 hodin.

Podle profesora Fasela by samice mohla použít své extrémně dlouhé děložní hrdlo k uchování spermatu od různých samců po celé měsíce, než by si vybrala jednoho k oplození. Je možné, že se tímto způsobem rozmnožují i jiné druhy netopýrů, dodal výzkumník, který předpokládá, že další výzkum na toto téma by mohl odhalit „mnoho dalších druhů s podivnými penisy“.