Nenávist vůči Židům jako trend doby. Podzim 2023 začíná připomínat rok 1933

Podzim 2023 je historický milník, kdy se nenávist vůči Židům v Evropě a USA stala proudem veřejného života, část obyvatel ji považuje za součást pokrokového pohledu na svět a dává ji otevřeně najevo.

Názorně to teď bylo vidět při neslýchané události, kdy skupina propalestinských demonstrantů na jedné univerzitě v New Yorku přinutila své židovské kolegy zamknout se v knihovně a povolat bezpečnost. Záběry, jak se rozvášnění demonstranti lepí na okna místnosti, odkud je pozorovali obléhaní a do pasti zahnaní Židé, připomínaly pogrom.