Židovští studenti se v USA skrývali v knihovně před demonstranty za Gazu

Když slyšeli hlasité výkřiky „osvoboďte Palestinu“ za dveřmi knihovny, židovští studenti Cooper Union se začali cítit nervózně. Jejich obavy sdíleli i knihovníci.

„Knihovníci k nám přiběhli a řekli nám: ‚Pokoušeli jsme se vás varovat. Obdrželi jsme upozornění, že se blíží‘,“ uvedla studentka druhého ročníku Taylor Lentová. Zaměstnanci knihovny následně zabarikádovali dveře, aby demonstranti nemohli dovnitř.

Podle ní knihovníci též oznámili, že jim pomohou najít bezpečná místa, pokud to bude nezbytné. „V ten moment jsem si uvědomila, že skutečně nejsme v bezpečí,“ řekla izraelskému listu Haarec.

„Bylo to napjaté. Lidé byli nervózní. Protestující jednali především agresivně v těch prostorách, kde seděli studenti vypadající navenek jako Židé,“ řekl jeden student stanici CBS News. „Opravdu nevím, co by se stalo, kdyby dveře zůstaly otevřené,“ řekl další.

Univerzita uvedla, že knihovna byla pozdě odpoledne uzavřena přibližně na 20 minut. Posluchači se v ní rozhodli zůstat, dokud protest neskončí, nakonec je do bezpečí eskortovala policie.

Několik propalestinských protestujících řeklo CBS News, že plánovali protestovat po celé škole a neútočili na žádné židovské spolužáky. V oficiálním prohlášení studenti, kteří se zúčastnili demonstrace, tvrdí, že jejích cílem byla samotná instituce.

„My, studenti Cooper Union, jsme naplánovali pokojný protest, abychom požadovali uznání izraelského apartheidu našimi institucemi. Reagovali jsme tak na jednostranný postoj školy a její účast na okupaci Palestiny,“ uvedli demonstranti. „Když jsme dorazili do knihovny, bylo nám řečeno, že je zavřená, a tak jsme pokračovali ve skandování před skleněným oknem knihovny. V knihovně se v té době nacházelo mnoho různých studentů nejrůznějšího zaměření. Rádi bychom objasnili, že náš protest nebyl namířen proti jednotlivým studentům nebo vyučujícím, ale proti instituci jako takové. Rádi bychom zopakovali, že za žádných okolností nepodporujeme antisemitismus a že mnoho účastníků protestu byli Židé.“

Židovští univerzitní posluchači sami uspořádali v daný den vigilii pro izraelské oběti palestinské teroristické skupiny Hamás. Naproti nim byli propalestinští protestující, mnozí z nich maskovaní, kteří křičeli slogany typu „odpor je ospravedlnitelný, pokud jsou lidé okupováni“ nebo „sionismus musí jít pryč“.

Podle newyorské policie byli ve škole kvůli plánovému protestu tři strážci zákona. Předtím, než se dvacítka demonstrujících vydala směrem ke knihovně, skandovala před kanceláří děkanky Laury Sparksové. Ta uvedla, že se necítila v nebezpečí.

„Hrozně mě to štve. Dva a půl týdne jsme říkali škole, že to je eskalující situace,“ zkritizoval univerzitu jeden student.

Na amerických vysokých školách se od 7. října, kdy Hamás napadl Izrael a ten reagoval ostřelováním Pásma Gazy, zaznívá podpora Palestiny a naopak odsouzení Izraele mezi profesory i studenty. Organizace Studenti za spravedlnost v Palestině (SJP) vyhlásila 12. října „dnem odporu“ na podporu Palestiny ve 200 vysokoškolských kampusech napříč USA. Útok Hamásu označila za „historické vítězství palestinského hnutí odporu“.