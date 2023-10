Ohromující, pochválil profesor Hamás. Na univerzitách v USA zní kritika Izraele

„Co zmohou motorizovaní paraglidisté proti jedné z nejobávanějších armád světa? V rukách inovativního palestinského hnutí odporu zřejmě mnoho,“ napsal Massad s odkazem na pádové kluzáky, které ozbrojenci Hamásu využili k překonání plotu střežícího hranici mezi Pásmem Gázy a Izraelem. „Jak tato senzační videa ukazují, tito paraglidisté se stali vzdušnou silou palestinského odporu.“

Massad ve svém příspěvku na webu Electronic Intifada (Elektronická Intifáda) nešetří superlativy na adresu Hamásu. Vniknutí do Izraele je podle něj „ohromující“, převzetí moci nad „koloniálními“ izraelskými městy a vesnicemi označuje za „úžasné“, uzmutí izraelských základen a dalších vojenských objektů za „pozoruhodné“ a zajetí izraelských vojáků za „neobyčejné“.

V článku zveřejněném 8. října, den po zahájení útoku, přiznává, že „palestinská operace“ stála život 700 lidí na izraelské straně, Izraeli ale vyčítá, že jeho „barbarské ostřelování“ zabilo 400 lidí včetně 78 dětí. Nezmiňuje únosy, znásilňování ani vraždy, kterých se dopustil Hamás, naopak kritizuje USA, EU a Velkou Británii jako „vrchní nepřítele Palestinců“, kteří se přidali na stranu „izraelského apartheidu“. K těmto odpůrcům Palestiny přidává i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, „jehož spojenectví se Západem proti Rusku posouvá svět na pokraj jaderné války.“

Podle Massada Západ pokrytecky kritizuje palestinské přijímání pomoci od Íránu. „To by bylo jako požadovat, aby Evropané vzdorující nacistické okupaci během druhé světové války odmítli vojenskou a finanční pomoc od apartheidních Spojených států propagujících bělošskou nadřazenost, nemluvě o rasistických kolonizačních režimech Francie a Británie.“

Profesor doufá, že izraelští „kolonisté“ se z území po úderech Hamásu zcela stáhnou. „Možná si konečně uvědomili, že život na zemi ukradené jiným lidem jim nikdy nezajistí bezpečí.“

Napětí na amerických univerzitách

Massad není jediný v západním univerzitním prostředí, kdo ve válce Izraele s Hamásem vyjádřil Palestině podporu, zatímco napadený stát ostře zkritizoval. Na jeho univerzitě proběhly propalestinské shromáždění, ve stejné době se zde uskutečnila proizraelská demonstrace. Podle agentury Reuters byla situace napjatá, během minuty ticha za palestinské oběti jeden z proizraelských protestujících vykřikl, zda druhý tábor vzpomene i na zabitá izraelská miminka.

Organizace Studenti za spravedlnost v Palestině (SJP) vyhlásila ve čtvrtek na 200 vysokoškolských kampusech napříč USA „den odporu“ na podporu Palestiny. Sedmého října, kdy Hamás krvavě zaútočil na Izrael, označila za „historické vítězství palestinského hnutí odporu“. Arizonská univerzita uvedla, že shromáždění je v rozporu s jejími hodnotami, místní pobočka jej následně zrušila.

Velkou pozornost vzbudilo především dění na Harvardu, jedné z nejprestižnějších vzdělávacích institucí na světě. Harvardský vysokoškolský výbor solidarity s Palestinou a více než 30 dalších studentských skupin podepsaly o víkendu prohlášení, v němž se uvádí, že izraelský „režim apartheidu“ je „plně zodpovědný za veškeré odvíjející se násilí“.

Proti prohlášení se postavilo dalších nejméně 17 studentských organizací univerzity, 500 členů a zaměstnanců univerzity a více než 3 000 absolventů a studentů, uvádí list The Wall Street Journal. „Za téměř 50 let, co jsem spojený s Harvardem, jsem nikdy nebyl tak rozčarovaný a odcizený jako dnes,“ napsal bývalý ministr financí USA a rektor univerzity Lawrence H. Summers. Současná rektorka Claudine Gayová akce Hamásu odsoudila.

Několik harvardských skupin tento týden stáhlo svou podporu prohlášení, včetně Islámské společnosti Harvardu. Nyní v dolní části textu nejsou žádní podepsaní signatáři, údajně kvůli jejich bezpečnosti.

Pokud podporují teroristy, nechceme je

Na Newyorské univerzitě prezidentka univerzitní Studentské advokátní komory Ryna Workmanová napsala, že „Izrael nese plnou odpovědnost za tyto obrovské ztráty na životech“. „Režim státem posvěceného násilí vytvořil podmínky, které si vynutily vzdor. Neodsoudím palestinský odpor.“

Studentská advokátní komora odsouhlasila její odvolání z pozice. Právní společnost Winston & Strawn, kde Workmanová pracovala jako stážistka, se rozhodla s ní ukončit pracovní poměr, protože její výroky se neslučují s „hodnotami společnosti“, píše list The New York Times.

Americký miliardář a správce hedgeových fondů Bill Ackman, jenž daroval Harvardu více než 50 milionů dolarů v průběhu let, prohlásil, že generální ředitelé společností chtějí vědět, kdo podepsal prohlášení, aby věděli, koho nemají ani „neúmyslně“ zaměstnat. „Pokud podporují teroristy, nevím, která společnost by je chtěla,“ prohlásil Ackman.