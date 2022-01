Velké dilema Němců: k čemu potřebujeme armádu? Zbraně Ukrajině nedodají

Když minulý týden piloti britského letectva dopravovali protitankové rakety do Kyjeva, použili k tomu neobvyklou cestu. Místo nejkratšího přeletu nad Německem to vzali oklikou přes Severní moře, Dánsko a Polsko. Let sice trval o několik hodin déle, přesto byla v důsledku tato cesta rychlejší. „Nechtěli jsme žádat Berlín o ­povolení k přeletu v německém vzdušném prostoru. Německé váhání by nás stálo zbytečný čas,“ zdůvodnil to vysoký britský úředník v listu New York Times.

To, co Putin skutečně chce, je respekt, (...) který si nejspíš také zaslouží. Kay-Achim Schönbach bývalý velitel německého námořnictva