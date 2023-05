Levicová radikálka dostala pět let za útoky na pravičáky. Němci se bojí nepokojů

Na více než pět let poslal drážďanský soud do vězení Němku z radikální levicové scény za to, že spolu se třemi muži cíleně a brutálně útočila na pravicové extremisty. Úřady nejen v Sasku nyní s napětím vyčkávají, jak levicové skupiny na verdikt zareagují. Ohlášeny jsou demonstrace, které by mohly přerůst v násilnosti.