Už nikdy fašismus. Tisíce lidí v Německu protestovaly proti krajní pravici

„Jsem zde jako jedna z tisíců obyvatel Postupimi, kteří podporují demokracii a jsou proti starému i novému fašismu,“ řekla Baerbocková agentuře DPA. Také v Berlíně přinesli někteří lidé transparenty s nápisy „Už nikdy fašismus“.

Demonstrace byly svolány v reakci na článek investigativní skupiny Correctiv, která tento týden napsala, že loni v listopadu v Postupimi na tajné schůzce jednali zástupci krajní pravice o tom, jak z Německa vystěhovat miliony lidí s přistěhovaleckým původem.

Schůzky se účastnili členové německého ultrakonzervativního spolku WerteUnion, příslušníci krajně pravicového hnutí a také členové pravicově populistické strany Alternativy pro Německo (AfD).

AfD, která je nyní v Německu podle průzkumů druhou nejsilnější stranou, se od listopadové schůzky distancovala. Uvedla, že členové její strany, kteří se schůzky účastnili, tam byli z čistě osobních důvodů, nikoli jako členové AfD.

Pokud by se nyní v Německu uskutečnily parlamentní volby, podle průzkumů by je vyhrála opoziční konzervativní unie CDU/CSU a AfD by skončila druhá před vládními sociálními demokraty (SPD), napsala v neděli agentura AP.