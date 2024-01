Krajní pravice u Wannsee jednala o deportaci migrantů. Fanatici, zuří Scholz

„Kdo vystupuje proti našemu svobodnému demokratickému zřízení, je případem pro Spolkový úřad pro ochranu ústavy a pro justici,“ řekl německý kancléř Olaf Scholz. Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) v Německu plní úlohu tajné služby s vnitřní působností. Kancléř poznamenal, že Německo se ze své historie poučilo a že o ochraně demokracie nebude jen mluvit, ale také skutečně jednat. „Demokraté musí držet spolu,“ dodal.

Podle Scholze Německo nikomu nedovolí, aby někdo rozhodoval o tom, kdo v zemi má a naopak nemá přistěhovalecký původ. „Chráníme všechny bez ohledu na původ, barvu kůže nebo to, zda je nepohodlný pro fanatiky s asimilačními fantaziemi,“ zdůraznil kancléř.

Podle Correctivu se schůzka odehrála ve vile Adlon v postupimské části Neu Fahrland, jen několik kilometrů od Wannsee, kde se přední činitelé nacistického režimu dohodli na postupu likvidace evropských Židů. Setkání se zúčastnil například Roland Hartwig, který je poradcem spolupředsedkyně AfD Alice Weidelové. Strana se pokusila od schůzky distancovat s tím, že to nebylo stranické jednání. AfD nicméně setkání zlehčuje a poukazuje na to, že to je naopak Scholz, kdo opakovaně hovoří o rozsáhlých deportacích neúspěšných žadatelů o azyl.

Na to poukázal i spolkový poslanec českého původu Petr Bystroň, který je dvojkou kandidátky AfD pro volby do Evropského parlamentu. „Měl jsem také pozvánku. Určitě ne kvůli tomu, že by mě Martin Sellner nebo doktor Hartwig chtěli deportovat,“ napsal Bystroň na síti X. Sellner, který se jednání podle Correctivu zúčastnil, je rakouský pravicový extremista a do loňského roku mluvčí krajně pravicové skupiny Identitární hnutí Rakouska (IBÖ). O Sellnera se dlouhodobě zajímají rakouské tajné služby.

WerteUnion o sobě tvrdí, že sdružuje členy CDU/CSU. Spolek, proti kterému se v minulosti vyhradila bývalá konzervativní kancléřka Angela Merkelová, se stranou ale oficiálně nic nespojuje. Bývalý šéf německé kontrarozvědky a dosud člen opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Hans-Georg Maassen chce spolek přeměnit na stejnojmennou politikou stranu.

Strana by se podle Maassena mohla už v září účastnit zemských voleb ve východoněmeckých spolkových zemích Braniborsko, Durynsko a Sasko. Ve všech třech regionech průzkumy ovládá AfD, která však zatím nemá jasného koaličního partnera. Maassen má v CDU kontroverzní pověst, vedení strany ho viní z používání slovníku rasistů a konspiračních teoretiků.