Německo odpojilo poslední jadernou elektrárnu, Bavorsko chce pokračovat samo

Německo v sobotu minutu před půlnocí odpojilo od sítě svoji poslední jadernou elektrárnu, a přestalo tak po více než 60 letech vyrábět energii z jádra. Bavorský premiér Markus Söder řekl, že jeho spolková země by v provozu jaderných elektráren ráda pokračovala na vlastní zodpovědnost. Že by na to přistoupila spolková vláda, je ale dle německých médií nepravděpodobné.