Berlín odmítá zesílené hraniční kontroly, kritizují vládu německé deníky

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) pak napsal, že spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová se dostává pod stále větší tlak části představitelů opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU), kteří požadují na hranicích s Českem a Polskem zavést stálé kontroly po vzoru těch, které jsou dlouhodobě zavedeny na bavorsko-rakouském pomezí.

„Zatímco kancléř Olaf Scholz a jeho ministři v braniborském Mesebergu prezentovali především krásné obrázky, oznámila vládní koalice v Drážďanech, že na hranice s Českem a Polskem vyšle policisty podle bavorského modelu,“ napsal Münchner Merkur.

Scholzovu vládu deník v komentáři kritizoval za to, že si na výjezdním zasedání v Mesebergu, které skončilo ve středu, nenašla čas věnovat se problému nelegální migrace. Toto téma je v Německu aktuální nejen kvůli zvýšeným počtům migrantů, ale i kvůli vyčerpanosti regionů, které o žadatele o azyl pečují.

Mnichovský list rovněž poukázal na to, že saský ministr vnitra za CDU Armin Schuster neskrývá rozhořčení z toho, že Faeserová na jeho opakované žádosti o obnovení stálých hraničních kontrol nereaguje, ačkoli stávající dohodnutá opatření nemají žádný účinek.

FAZ napsal, že Schuster po opakovaném odmítání Faeserové zavést stacionární kontroly vyslal do pohraničí saskou zemskou policii, neboť počet nelegálních vstupů do Německa přes Polsko a Česko v poslední době prudce roste. Od ledna do července bez potřebných dokladů vstoupilo do Německa z polské strany 14 303 lidí, z české strany pak 7 102 lidí. To je podle FAZ v případě Polska meziroční nárůst o 144 procent a u Česka takřka o 50 procent.

„Přes tyto dvě hranice přichází nyní do Německa nelegálně více lidí než přes všechny ostatní hraniční úseky dohromady,“ napsal FAZ. Poznamenal, že Berlín argumentuje při odmítání kontrol mimo jiné tím, že kvůli mnoha malým přechodům na pomezí s Českem a Polskem by nasazení spolkové policie bylo výrazně náročnější než na bavorsko-rakouské hranici.

„Spolková policie ale nikdy nevyjádřila pochybnosti, že by nebyla ochotná a schopná kontroly provádět, pokud by k tomu byla politická vůle,“ dodal deník.

Saská média mezitím prakticky každý den informují o tom, že spolková policie hlásí od hranic s Polskem a Českem další případy zastavených pašeráků s migranty. Saská redakce veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice MDR ve středu oznámila, že spolková policie zaznamenala další rekord, kdy v jedné dodávce pašerák převážel 43 lidí včetně kojence.

Případ se stal u Zhořelce (Görlitz) na sasko-polském pomezí v sobotu večer a policie musela k dopadení řidiče použít vrtulník, protože muž se pokoušel skrýt v obilném poli.

Saský policejní prezident Jörg Kubiessa ve středu na úvod zesílení namátkových kontrol prohlásil, že je jen otázkou času, kdy někdo utrpí vážné zranění, nebo zemře.