Na Čechy musíte jako my, burcuje šéf CDU z Bavorska k oddílům pohraničníků

V bavorské pohraniční policii v současnosti pracuje asi 820 mužů a žen. Na hlavních silničních tazích namátkově kontrolují lidi přijíždějící z ciziny i ty, kteří do zahraničí míří. Vytvořením této policie reagovala bavorská vláda na vysoké počty migrantů.

Agentura DPA však podotýká, že ve skutečnosti počet lidí, kteří se do Bavorska dostali bez potřebného povolení, představuje jen malou část lidí, které tito policisté zachytí. Podle statistik většina případů připadá na pašeráky nebo dealery.

Podle Merze by kvůli vysokému počtu migrantů, kteří do EU přicházejí, měly být znovu zavedeny kontroly na hranicích mezi jednotlivými členskými zeměmi. Měly by se tam vrátit do doby, dokud nebude dobře fungovat ochrana vnější hranice sedmadvacítky.

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová ze sociální demokracie kancléře Olafa Scholze nedávno uvedla, že odmítá, aby na hranicích s Českem a Polskem byly kvůli ilegální migraci zavedeny stálé kontroly. Takové požadavky zaznívají ze Saska a Braniborska.