Vědci zveřejní všechny Hitlerovy projevy, chtějí ukázat sílu propagandy

„Vědci budou v průběhu sedmi let identifikovat, shromažďovat a analyzovat všechny Hitlerovy projevy z let 1933 až 1945,“ oznámil Leibnizův institut pro němčinu v Mannheimu, který se na projektu podílí. Celkem se do něho zapojí pět německých vědeckých institucí, mimo jiné Goetheho univerzita ve Frankfurtu nebo Ústav pro soudobou historii.

Cílem badatelů je vše zpřístupnit v tištěné, digitální a zvukové podobě vědecké i široké veřejnosti, a to prostřednictvím kritického vydání. „V poznámkách vysvětlíme fakta a souvislosti. Rovněž doplníme krátké biografie lidí zmíněných v projevech,“ uvedli vědci podle magazínu Die Zeit.

Výzkumníci by prostřednictvím projektu rádi odvedli pozornost akademiků od Hitlerova ideologického spisu Mein Kampf a umožnili jim lépe nahlédnout do toho, jak diktátor během let své vlády používal propagandu. Hitler od roku 1919, kdy odstartoval svou politickou kariéru vstupem do Německé dělnické strany, do roku 1945 pronesl celkem 1 525 projevů.

„Když jsme pracovali na Mein Kampf, všichni se divili, jak se Hitler mohl stát tak významným a vlivným politikem. Je to opravdu neohrabaný text. Ve skutečnosti to byly právě projevy, co bylo součástí Hitlerovy moci,“ řekla listu The Times Simone Paulmichlová z Ústavu pro soudobou historii.

„Hitler byl ve svých projevech umělcem, a proto je důležité se na ně podívat abychom věděli, jak jeho propaganda fungovala,“ dodala.

Podle Paulmichlové se Mein Kampf stal zakázaným ovocem, protože na něho dlouho platila omezení. „Lidé si mysleli, že má určitou sílu nebo určité tajemství. Pro nás je ale důležité, abychom měli k dispozici výzkum všech Hitlerových textů, všech jeho projevů, všech věcí, které používal, aby prodal svou ideologii a přesvědčení,“ uvedla.

„Žádný z dosavadních projektů není digitalizovaný, takže je to opravdu ambiciózní. S našimi partnerskými institucemi nyní zpřístupňujeme nové, moderní vydání všech Hitlerových projevů a snažíme se zajistit kompletní a komplexní přístup v různých multimediálních formátech,“ uzavřela.