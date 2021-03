Německo pozastavením AstraZenecy spustilo dominový efekt, píše list NYT

Situace kolem vakcíny AstraZeneca je výsledkem snahy zemí Evropské unie vystupovat jednotně a „dominového efektu“, které svým rozhodnutím spustilo Německo. Píše to ve své analýze list The New York Times. Hovoří se i o politické volbě.