„Táhněte do Berlína.“ Němečtí učitelé se postavili neonacismu, tvrdě narazili

„Studenti se zdraví zdviženou pravicí, na chodbách pouštějí hudbu s rasistickými texty. Učitelé a studenti, kteří bojují proti krajně pravicovým žákům a pedagogům, se obávají o svou bezpečnost,“ stojí v otevřeném dopise, jenž na jaře napsali středoškolští učitelé Laura Nickelová a Max Teske.

Už nevěděli, jak dál. Nickelová, která učí angličtinu a dějepis, a Teske věnující se matematice a zeměpisu se dlouho snažili situaci zlepšit – uspořádali přednášky odborníků, učili o historii Německa, vysvětlovali.

„Tento problém je třeba si uvědomit a bojovat proti němu. Školy by měly být místem beze strachu, plným otevřenosti a bezpečí pro všechny. Nemohou poskytovat domov nepřátelům demokracie,“ uvedli.

To, co následovalo, je ale překvapilo. Jejich výzva k akci podle agentury AP vyvolala odpor – skupina rodičů požadovala jejich propuštění, studenti v areálu školy rozmístili samolepky s jejich fotografiemi a sloganem „táhněte do Berlína“. Na sociálních sítích čelili vyhrůžkám.

Nickelová a Teske proto v červenci oznámili, že ze školy odejdou. „Nejvíce nás mrzela malá podpora ze strany kolegů a ředitele. Krajně pravicová extremistická hesla, homofobie a sexismus na této škole byly a jsou na denním pořádku,“ řekla čtyřiatřicetiletá Nickelová.

Domovy Nickelové a Teskeho nyní v souvislosti s výhrůžkami střeží policie. Ta kvůli hrozbám rovněž zahájila vyšetřování. „Budeme i nadále hlasití. Historie se opakuje a musíme něco dělat, abychom zastavili protidemokratické strany v Německu,“ uvedl pro AP jednatřicetiletý Teske.

Braniborský ministr školství Steffen Freiberg podle deníku Suddeutsche Zeitung vyjádřil s dvojicí pedagogů soucit, odmítl ale jejich stížnost, že jim nadřízení neposkytli dostatečnou podporu. Situací ve škole se nyní zabývá státní školská rada. Podle listu hlásí podobné případy pravicového extremismu mezi studenty také další školy v Braniborsku, kde se Burg nachází.

„V Braniborsku nesmí být místo, kde chtějí pravičáci vyvolávat strach a vyhánět odpůrce,“ řekl braniborský premiér Dietmar Woidke.

Krajní pravice je na vzestupu

Podle AP zkušenosti učitelů vyvolaly v Berlíně obavy, že si krajní pravice v některých částech bývalého východního Německa vydobyla větší pozici, než se mnozí domnívali. Podle odborníků se zejména na jihu Braniborska šíří poselství krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) celá síť tetovacích salonů, nočních klubů či mládežnických skupin.

Šéf místní pobočky AfD Jean-Pascal Hohm na oznámení o konci učitelů reagoval s nadšením a označil je za „levicové radikální informátory“.

Prezident Frank-Walter Steinmeier vyjádřil nad vývojem situace ve škole v Burgu znepokojení. „Musíme udělat vše pro ty, kteří se staví proti populismu a extremismu a zasazují se o toleranci a demokracii,“ vzkázal.

Německá civilní kontrarozvědka (BfV) letos na jaře označila Mladou alternativu pro Německo – mládežnickou organizaci AfD pro příznivce od čtrnácti let, za obzvláště radikální a zařadila ji pod oficiální dohled jako „prokazatelně pravicově extremistickou“ skupinu. BfV kvůli podezření z pravicového extremismu sleduje také AfD. Její členové se v minulosti dopustili popírání holocaustu a antisemitských výroků.

„Jižní Braniborsko se stalo zónou strachu, kterou nacisté prohlásili za svou domovskou zónu. Pro znalce oblasti, kde krajní pravice působila ještě před založením AfD před deseti lety, to není žádné překvapení,“ řekl AP Timo Reinfrank z lidskoprávní Nadace Amadeua Antonia.

AfD vznikla v roce 2013 a do Bundestagu se dostala o čtyři léta později. Svou kampaň tehdy založila na protiimigrační politice.

V současnosti je strana na vrcholu popularity, k čemuž jí pomohly nespokojenost Němců s koaliční vládou kancléře Olafa Scholze a dopady složité mezinárodní situace po ruské invazi na Ukrajinu, které doléhají na německé hospodářství. „AfD využila pandemie koronaviru a přílivu ukrajinských uprchlíků k prosazování příběhu ,my vs. oni’ a k nabízení zdánlivě jednoduchých odpovědí na složité problémy,“ píše AP.

V celostátních průzkumech dosahuje AfD úrovně okolo dvaceti procent. V Sasku, Durynsku a Braniborsku, kde se příští rok konají důležité zemské volby, má AfD dokonce šanci na vítězství. V Durynsku v červnu kandidát AfD získal post zemského rady v Sonnebergu, což je poprvé od dob nacismu, kdy se krajně pravicová strana umístila na prvním místě na okresní úrovni.