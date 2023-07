Protipožární zeď se bortí, jásala AfD. Šéf opozice slova o spolupráci zmírnil

Merz v nedělním rozhovoru ve veřejnoprávní televize ZDF prohlásil, že protipožární zeď mezi AfD a CDU neoslabuje, protože spolupráce obou stran v zákonodárných orgánech je vyloučená. Zároveň řekl, že je proti zákazu AfD, neboť takováto cesta nikdy k řešení politického problému nevedla. Uvedl rovněž, že na komunální úrovni v okresech a městech je třeba hledat způsoby spolupráce.

„Pokud je tam zvolen okresní rada a starosta z AfD, tak je samozřejmě člověk hledá cesty, jak lze v tomto městě nadále spolupracovat,“ řekl Merz. V červnu AfD získala poprvé křeslo zemského rady, což je v Německu šéf zemského okresu, a v červenci úřad starosty.

CDU v reakci na rozhořčené komentáře následně vysvětlila, že když se na komunální úrovni bude hlasovat třeba o nové školce, konzervativci návrh podpoří, i když pro něj zvednou ruku lidé z AfD. „Nemůžeme hlasovat proti jen kvůli tomu, že pro hlasuje AfD,“ uvedl místopředseda CDU Carsten Linnemann.

S vyjádřením v pondělí na Twitteru přišel také Merz. „Abych to ještě jednou vysvětlil, nikdy jsem neřekl něco jiného: Usnesení CDU platí. Ani na komunální úrovni nebude žádná spolupráce mezi CDU a AfD,“ napsal.

Ostře proti Merzovi vystoupil berlínský primátor Kai Wegner, který je šéfem pobočky CDU v německé metropoli. „AfD zná jen proti a rozdělování. Kde by ta SPOLUpráce měla být? CDU nemůže, nechce a nebude spolupracovat s žádnou stranou, jejímž obchodním modelem je nenávist, rozdělování a vyloučení,“ napsal na Twitteru Wegner.

Kritikou nešetří ani strany vládní koalice, kterou tvoří sociální demokraté (SPD) Olafa Scholze, Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP). „Komunální politika je kolébkou naší demokracie. Právě zde nesmí požární zeď proti antidemokratické AfD padnout,“ uvedla liberálka Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová, která je ve Spolkovém sněmu šéfkou obranného výboru.

AfD, která je na vrcholu popularity a která se netají mocenskými ambicemi, naopak radost neskrývá. „Nyní padají první kameny z černo-zelené protipožární zdi,“ napsal na Twitteru Chrupalla s odkazem na černou barvu konzervativců a zelenou ekologické strany. „Na zemské a spolkové úrovni budeme zeď bořit společně. Vítězi budou občané, kteří díky politice určované (německými) zájmy opět získají blahobyt, svobodu a bezpečnost,“ dodal.

Podpora strany Alternativa pro Německo dlouhodobě roste, podle pravidelného týdenního průzkumu agentury INSA pro nedělník Bild am Sonntag by získala 22 procent, což by z ní učinilo druhou nejsilnější stranu po konzervativní unii CDU/CSU. Na ni AfD v sondáži ztrácí čtyři procentní body. Vládní strany jsou až za AfD, kancléřova SPD stojí za AfD s odstupem čtyř procentních bodů.