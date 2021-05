Pod mostem v Groningenu opět plují lodě. V sobotu ho poškodil český kapitán

Zprávu přinesla televize NOS na svém webu. Most se podařilo zvednout do jeho původní polohy. Po téměř třech dnech se tak otevřela důležitá plavební cesta mezi Amsterdamem a Německem.

Nizozemské úřady bezprostředně po sobotní nehodě uvedly, že se provoz pokusí obnovit co nejrychleji. Práce se však zpožďovaly. Komplikace způsobovaly stáří a nestabilita mostu.



„Oprava mostu Groningenu je zpožděna. Nestabilita a věk mostu nám komplikují práci. Most se chová jinak, než se očekávalo. Naším cílem je během dne bezpečně otevřít vodní cesty a chodníky,“ napsala v pondělí na Twitter tamní správa vodních cest.

Rijkswaterstaat Noord NL @RWS_NN Het verplaatsen van de aangevaren #GerritKrolbrug in #Groningen loopt vertraging op. De grilligheid en ouderdom van de brug speelt ons parten. De brug gedraagt zich anders dan gedacht. We streven ernaar in de loop van de dag vaarweg en loopbruggen veilig open te stellen. oblíbit odpovědět

Most tvoří důležité plavební spojení mezi Amsterdamem a Německem. Na zprůchodnění cesty čekalo asi třicet lodí, kterým se nevyplatilo volit jinou trasu. Musely by totiž obeplout Německo. „Je to třídenní objížďka. To neuděláme,“ řekl NOS jeden z kapitánů.

Cisternová loď Bodensee, která do mostu narazila, je 110 metrů dlouhá a pluje pod německou vlajkou. Jejího 59letého kapitána původem z Česka v sobotu vyslechla policie. Ukázalo se, že během nehody nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Policie k incidentu napsala dvě policejní zprávy.

Loď do mostu narazila v noci na sobotu. Podle policie na lodi nebyly žádné technické závady. V době nehody přes most přejížděl řidič mopedu, který byl lehce zraněn.

Otočný most je pojmenovaný po spisovateli Gerritu Krolovi spojuje a dvě groningenské čtvrti.