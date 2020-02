Švýcarská vesnice se musí na roky vylidnit, hrozí výbuch skladu zbraní

Podzemní sklad u Mitholzu, nacházejícím se asi 50 kilometrů jižně od švýcarské metropole Bernu, ukrývá kolem 3500 tun munice. V roce 1947 část vojenského zařízení vybuchla. Exploze si tehdy vyžádala devět lidských životů.

Armáda následně vchody do skladu zatarasila a předpokládala, že se tím problém vyřešil. Při průzkumu v roce 2018 se ale zjistilo, že sklad představuje nebezpečí a bude nutné jej vyklidit.

Švýcarské ministerstvo obrany nyní rozhodlo, že se zhruba 170 obyvatel vesnice Mitholz bude muset na určitou dobu vystěhovat. Jak píše BBC, úřady totiž riziko exploze považují vzhledem k obyvatelům za „nepřijatelné“.

Domovy by měli lidé opustit zhruba za deset let a vrátit se do nich nebudou smět dalších pět až deset let. Ministerstvo ale nevyloučilo, že Mitholz může zůstat uzavřený i déle.



Obyvatelé vesnice jsou podle švýcarských médií v šoku. „Pokud nám přikáží, abychom odešli, budou nám muset nabídnout odškodnění,“ citovala jednoho z místních televize RTS.



Podle starosty Romana Lanze nechtějí své domovy opustit především starší obyvatelé, kterým vadí i to, že nebudou moci domy, ve kterých žily jejich rodiny po generace, předat bez ztráty tržní hodnoty svým potomkům. Požadují tak odškodnění i z těchto důvodů.



Resort obrany podle starosty uvažuje o tom, že by při likvidaci muničního skladu vytvářelo záměrné přestávky, ve kterých by do mohli do Mitholzu přijíždět majitelé nemovitostí a starat se o své domy a pozemky.