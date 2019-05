Přes 200 migrantů o víkendu zadržela pobřežní stráž, mířili do Evropy

Uvedla to agentura AP. První člun s 96 lidmi zadržela libyjská pobřežní stráž zhruba 50 kilometrů západně od Tripolisu. Na člunu bylo celkem 16 žen a čtyři děti. Druhý člun s 51 migranty byl zadržen zhruba 120 kilometrů východně od Tripolisu. Podle mluvčího pobřežní stráže byla migrantům poskytnuta humanitární a lékařská pomoc a byli převezeni do uprchlických táborů.



Italská pobřežní stráž dnes nad ránem pomáhala 64 pasažérům lodi s migranty, která se dostala kvůli bouřlivému počasí do potíží u jihu Itálie. Informovala o tom agentura ANSA. Ministerstvo vnitra nakonec kvůli povětrnostním podmínkám povolilo plavidlu zakotvit v přístavu Crotone, kde se migrantů ujali pracovníci Červeného kříže. Ti migranty přepravili do uprchlického centra ve městě Isola di Capo Rizzuto.

Čtrnáct lidí v sobotu odpoledne zadržela ve Středozemním moři kyperská policie. Ta zasahovala u člunu, který se dostal do potíží asi 50 kilometrů od mysu Greco na jihovýchodě ostrova. Mezi zadrženými, kteří byli převezeni do přístavu Larnaka, byla těhotná žena a tři děti.

Libye se po povstání v roce 2011, kdy byl svržen vůdce Muammar Kaddáfí, stala důležitou trasou pro africké migranty a uprchlíky mířící do Evropy. Libyjské úřady za evropské pomoci posilují své úsilí o zastavení toku migrantů. Migranti, kteří dříve nejčastěji směřovali do Itálie, nyní mnohem častěji volí trasu do Španělska. Italská vláda a zejména její ministr vnitra Matteo Salvini totiž zaujali k migrantům velice tvrdý postoj a uzavřeli jim přístavy.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) letos do 7. května připlulo do Evropy celkem 17.000 migrantů. Nejvíce jich dorazilo do Řecka - téměř 8 000. Dalších 7 200 migrantů napočítali ve Španělsku. Naproti tomu v Itálii se letos vylodilo jen 873 migrantů, což je zhruba desetkrát méně než za stejné období loni. Během plavby přes Středozemní moře letos zemřelo 443 lidí, naposledy v pátek se během tragické havárie u tuniského pobřeží zřejmě utopilo nejméně 65 migrantů.